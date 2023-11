Schmidts Verständnis für Tuchel: "Das ist keine künstliche Intelligenz"

Heidenheims Trainer Frank Schmidt ist bekannt dafür, klare Worte zu finden, vor allem nichts schönzureden, gerne ist er manchmal auch emotionaler. So verwundert es auch nicht, dass er Thomas Tuchel im Zuge der Debatte mit Lothar Matthäus und Didi Hamann durchaus verstehen kann.

Der Vorwurf der Experten lautete, dass es bei Bayern München keine Weiterentwicklung unter dem aktuellen Trainer Tuchel gegeben habe, daraufhin folgten entsprechende Antworten seitens des Bayern-Trainers, die in denkwürdigen Antworten vor den TV-Mikrofonen mündeten. Schmidt trifft am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im direkten Duell auf Tuchel und äußerte sich, explizit auf diese Wortgefechte angesprochen, zunächst vage. "Ich bin nicht dafür da, irgendwelche Tipps zu geben oder das einzuordnen, was Thomas Tuchel macht oder gemacht hat", so Schmidt am Freitag. Dann aber holte er doch noch etwas aus.

"Am Ende sind es immer Menschen, Druck baut sich auf", so Schmidt. Es werde immer wieder auch viel "Bockmist" außerhalb der Vereine erzählt "und dann wird das immer so hingenommen. Wenn der Trainer dann was sagt, was man vielleicht nicht so erwartet, wird dann gleich ein Elefant daraus gemacht." Es scheint, als könne er diese wochenlange Debatte zwischen Kommentatoren und Trainer nicht verstehen.

Jeder müsse doch mal die Möglichkeit haben, ein Ventil zu haben, "das habe ich übrigens auch schon gemacht. Am Ende muss das jeder für sich selbst entscheiden", so Heidenheims Trainer weiter. Einen Tipp hatte er dann ebenfalls noch parat. Die Leute "da draußen" sollten doch mal versuchen, sich in einen Trainer reinzuversetzen, wobei er München dann doch noch einmal separierte: "Das weiß ich vermutlich selbst nicht, was in München für ein medialer Druck, eine Wahrnehmung vorherrscht. Es gehört dazu, dass man auch mal über eine Grenze rausgeht, egal von welcher Seite", sagt Schmidt. "Das ist menschlich, keine künstliche Intelligenz. Da darf jeder auch mal Dinge machen, die man vielleicht nicht so erwartet", zeigt er somit Verständnis für die Gegenwehr Tuchels.