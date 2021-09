Schmidts Langzeitgedächtnis für die "Hausnummer" Werder

Die bisherige Ausbeute des 1. FC Heidenheim kann sich sehen lassen. Nun steht ein echter Härtetest gegen Werder Bremen an. FCH-Trainer Frank Schmidt aktiviert da lieber das Langzeit- statt des Kurzzeit-Gedächtnisses.

Bremen gegen Heidenheim? Da war doch was: In der Relegation 2020 trotzte Zweitligist FCH dem Bundesligisten SVW zwei Unentschieden ab (0:0, 2:2), doch aufgrund der Auswärtstorregel gab es keinen Liga-Tausch zwischen beiden Teams. Ein gutes Jahr später kommt es nun zum Treffen in der 2. Liga: Am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt Werder die Schwaben im hohen Norden.

"Die Relegation 2020 spielt keine Rolle mehr für uns", betont Heidenheims Trainer Frank Schmidt. "Das ist in der Fußballerzeit schon lange her und längst abgehakt. Es zählt die Gegenwart und das ist der Ligaalltag und eine weitere Chance, Punkte zu holen. Werder Bremen ist natürlich eine Hausnummer und das Weserstadion hat eine gewisse Wucht."

Statt das Kurzzeitgedächtnis zu bemühen, aktivierte Schmidt da lieber das Langzeitgedächtnis: "In der 3. Liga haben wir jahrelang gegen Bremen II auf dem Nebenplatz gespielt. Jetzt haben wir ein Punktspiel gegen Werder, was vor ein paar Jahren undenkbar war. Es ist immer etwas Besonderes, gegen die Großen in der Liga zu spielen. Aber es ist trotzdem 2. Liga und es geht um drei Punkte. Wir müssen unsere beste Leistung zeigen, wenn wir in Bremen etwas holen wollen."

Aufmerksam verteidigen und wieder viel laufen

Laut Tabelle ist der FCH sogar leicht favorisiert: Nach acht Spielen stehen die Schwaben mit 15 Punkten (4/3/1) auf Rang drei. Erst sechs Gegentore bedeuten zudem die beste Defensive in der 2. Liga. "Wir verteidigen gut, und es geht immer auch darum, die Druckphasen des Gegners zu überstehen", sagt Schmidt. "Ich bin froh, dass wir 15 Punkte haben. Es sollen schnellstmöglich weitere dazukommen. Wir wissen, worauf es in der 2. Liga ankommt. Wir haben zwar nicht die meisten Tore erzielt, aber haben uns mit die meisten Großchancen erarbeitet."

Entsprechend will sich Heidenheim auch in Bremen nicht verstecken. "Wir dürfen uns von ihren beiden jüngsten Niederlagen nicht blenden lassen", warnt Schmidt. "Wir müssen aufmerksam und aktiv verteidigen."

Einen Unterschied könnte auch die Laufstärke machen: Der FCH hat mit 947,43 abgespulten Kilometern den Top-Wert in der 2. Bundesliga, während Werder mit 887,55 Kilometern ligaweit die schlechteste Statistik hat.