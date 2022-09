Schmidts Freude und die Euphoriebremse: "Da waren wir einfach da"

Der 1. FC Heidenheim ist seit vier Spielen ungeschlagen - im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf setzten die Schwaben zuletzt ein Ausrufezeichen.

Die Freude über den Lucky Punch war riesig: Als Tim Kleindienst den FCH kurz vor Schlusspfiff noch zum 2:1-Sieg gegen Düsseldorf schoss, kletterte seine Mannschaft nicht nur vorübergehend auf Rang eins. Der Saisonstart der Heidenheimer wurde auch endgültig veredelt. Bemerkenswert insofern, weil das Team von Trainer Frank Schmidt nach einigen Abgängen (Tobias Mohr, Robert Leipertz und Oliver Hüsing) mit vielen Fragezeichen in die Saison gegangen ist, sich aber in den ersten Wochen noch abgeklärter und zielstrebiger präsentiert als zuvor.

"Normalerweise geht es 1:1 aus, aber ich habe vor dem Spiel meiner Mannschaft gesagt, dass am Ende vielleicht die letzte Aktion, der Wille oder die Leidenschaft entscheidet, um das letzte Tor zu machen. Wenn es dann so kurz vor Schluss fällt, ist das für uns perfekt! Da waren wir einfach da", freute sich der 48-Jährige.

Siegtorschütze Kleindienst sprach von einem "megageilen Gefühl" nach der Partie. Dass die Heidenheimer im weiteren Verlauf des Spieltags die Tabellenführung wieder abgeben mussten - Paderborn und der HSV stehen jetzt vor dem FCH -, dürfte den Matchwinner wenig gestört haben. Schon am Freitag betonte er auf der Klub-Website, dass die Platzierung eigentlich wenig Aussagekraft habe und "eigentlich nicht so wichtig" sei: "Wir holen die Punkte, das ist mega wichtig und so ist der Saisonstart einfacher für uns. Die Mannschaft ist zurzeit einfach gut drauf."

Auch Schmidt bremste die Euphorie und denkt erstmal nicht daran, wohin der Höhenflug führen könnte: "Wir haben 14 Punkte, das ist ein Topwert, das hatten wir nach sieben Spielen noch nie. Aber es sind gerade mal 20 Prozent der Saison gespielt