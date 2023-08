Schmidts erstes Duell mit großem BVB: "Machen uns nicht in die Hose"

Beim "großen" BVB hat Frank Schmidt noch nie spielen dürfen. Am Freitag ist es soweit, allerdings will Heidenheims Trainer bei seinen Spielern nicht nur "große Augen sehen".

Gastspiele in Dortmund kennt Frank Schmidt bereits. Dreimal trat er als Trainer des 1. FC Heidenheim schon zu Duellen beim BVB an - allerdings immer beim "kleinen", also der 2. Mannschaft. 2010, 2012 und 2014 war das, jeweils in der 3. Liga. Auf die "große" Borussia, sprich das Profiteam, trifft der 49-Jährige am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Signal-Iduna-Park indes zum ersten Mal.

Unterstützt werden Schmidt und der FCH dabei von rund 4000 Anhängern, die den Trip nach NRW antreten. "Schön, wenn uns so viele Fans begleiten, das ist überragend", blickte der Coach am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz voller Vorfreude auf die Partie in Dortmund. "Gegen Dortmund II durften wir uns maximal in der richtigen Kabine umziehen, mussten dann aber auf der anderen Seite raus auf den Platz Rote Erde - und jetzt dürfen wir ins Westfalenstadion rein."

Die dort erwarteten rund 80.000 Zuschauer sollen bei Schmidt und seinen Spielern nur positive Emotionen auslösen: "Wir haben auch schon auf Schalke gespielt und in vielen anderen großen Stadien, wo viele Zuschauer da waren und eine hitzige und emotionale Atmosphäre herrschte - wir machen uns deswegen nicht in die Hose, sondern freuen uns auf das Spiel, das Stadion und die Stimmung", erklärte Schmidt und kündigte an: "Wir wollen auch dort frei raus und mutig sein, das ist unser Weg, unsere DNA."

Schmidts Marschroute: "Volle Überzeugung" statt "große Augen"

Der will der Bundesligaaufsteiger auch beim großen Favoriten treu bleiben. "Natürlich kriegen wir mit, dass wir von außen gesehen eigentlich chancenlos sind in Dortmund", weiß der Erfolgscoach, betont aber zugleich: "Wenn das alles schon so sicher wäre, dann bräuchten wir ja nicht spielen, sondern könnten alle zu Hause bleiben und man blendet nur das Ergebnis ein. Aber genau das ist ja da Schöne am Fußball: Das Spiel muss erst einmal gespielt werden."

Die Marschroute des gebürtigen Heidenheimers lautet deshalb: "Das Unmögliche probieren, um das Mögliche zu erreichen." Soll heißen: "Ich möchte schon eine Mannschaft sehen, die nicht mit großen Augen über den Platz läuft, sondern die sich daran erinnert, was wir uns ausgedacht haben und was wir vorhaben - und das dann mit voller Überzeugung umsetzt."

"Drei Halbzeiten zufrieden - null Zähler"

Bei einem Gegner, der - anders als der Bundesliganeuling FCH - in dieser Saison schon gepunktet hat, bei seinen beiden bisherigen Ligaauftritten gegen Köln (1:0) und in Bochum (1:1) aber jeweils nicht wirklich überzeugen konnte. "Laut eigener Aussage sind sie mit der Leistung nicht zufrieden, haben aber vier Punkte geholt - wir hingegen konnten in drei Halbzeiten zufrieden sein, haben aber null Zähler", bringt Schmidt den wesentlichen Unterschied auf den Punkt.

Dass der BVB noch nicht so ins Rollen gekommen ist, liegt für Heidenheims Trainer auch in der jeweiligen Herangehensweise der beiden bisherigen Gegner begründet. Sowohl der Effzeh im 4-4-2- beziehungsweise 4-2-3-1-System als auch der VfL in einer 3-1-4-2-Formation, die sehr mannorientiert geprägt war, "haben es geschafft, dass die Dortmunder ihr Spiele nicht so aufziehen konnten, wie sie es wollen, also durchs Zentrum mit vielen kurzen Pässen und schnellen Schnittstellenpässen zu Torchancen zu kommen."

Defensivarbeit: Bisherige BVB-Gegner Köln und Bochum als Vorbilder

Die Defensivauftritte von Köln und Bochum boten also guten Anschauungsunterricht für Schmidt, der betont: "Da waren ein paar Punkte dabei, die wir uns abschauen konnten." Nämlich: "Wir müssen versuchen, es auch zu schaffen, in der Defensive das Zentrum gut und kompakt zu verteidigen und trotzdem immer wieder auch ein Auge auf den Flügel zu haben." Und: "Wir dürfen vor allem nicht zu tief zu fallen, weil sie die technischen und spielerischen Qualitäten haben, einen Gegner auseinanderzuspielen."

Sich beim BVB nur über Defensivarbeit definieren will sich der Chefcoach, der seit 2007 an der Seitenlinie des Brenz-Klubs steht, aber nicht: "Für uns gibt’s auch ein Spiel nach dem Verteidigen - nämlich, wenn wir den Ball haben: Dann müssen wir schauen, dass wir das Mittelfeld schnell überbrücken, unsere schnellen Spieler in Position bringen und idealerweise immer wieder Nadelstiche setzen."

Außen klemmt es: Busch und Föhrenbach fallen aus

Erschwert wird die Aufgabe in Dortmund von dem Umstand, dass mit Marnon Busch (rechts) und Jonas Föhrenbach (links) beide etatmäßigen Außenverteidiger ausfallen. Während Busch weiterhin an den Folgen des Muskelfaserrisses, den er sich zum Ligaauftakt in Wolfsburg (0:2) zugezogen hat, laboriert, musste Föhrenbach am Mittwoch das Training gesundheitlich angeschlagen abbrechen, teilte Schmidt mit.

Wie schon bei der jüngsten 2:3-Heimniederlage gegen Hoffenheim dürfte Busch erneut vom gegen die TSG starken Omar Haktab Traoré ersetzt werden. Wer Föhrenbach vertritt, wollte Schmidt noch nicht verraten: "Das hat auch damit zu tun, mit welcher Grundordnung wir überhaupt spielen - und so ein kleiner Überraschungseffekt soll ja auch dabei sein, was unsere Aufstellung betrifft." In der vergangenen Aufstiegssaison fehlte Föhrenbach in der 2. Liga nur einmal - am 22. Spieltag beim 1:0-Auswärtssieg in Bielefeld, als Routinier Norman Theuerkauf (36) den 27-Jährigen vertrat.

Ungeachtet der beiden Ausfälle auf den defensiven Außenbahnen und der schweren Aufgabe beim BVB bleibt Schmidt seinem Naturell treu: "Wir gehen an jede Aufgabe positiv, optimistisch und mit Mut ran." Damit dem FCH das erste Aufeinandertreffen mit dem "großen" BVB im Idealfall nicht nur aufgrund des besonderen Erlebnisses positiv in Erinnerung bleiben wird.