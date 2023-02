Schmidts Co-Trainer Raab verlängert langfristig in Heidenheim

Heidenheims Assistenz-Coach Bernhard Raab hat vorzeitig bis 2027 unterschrieben. So lange läuft auch Frank Schmidts Vertrag als Chef-Trainer.

Das Trainergespann Frank Schmidt und Bernhard Raab wird auch in den kommenden Jahren die Verantwortung beim 1. FC Heidenheim tragen. "Bernhard Raab hat mit seiner Arbeit als Co-Trainer einen erheblichen Anteil an unseren Erfolgen und unserem starken Abschneiden in der 2. Bundesliga in den vergangenen Jahren. Wir sind froh, mit ihm, zusätzlich zu unserem Cheftrainer Frank Schmidt, einen weiteren Fußballlehrer in unserem Trainerstab zu haben. Bernhard Raab verfügt als früherer Bundesliga-Profi und langjähriger Trainer im Profi- und Nachwuchsbereich über einen großen Erfahrungsschatz, von dem unsere Spieler und wir alle profitieren", wird FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald auf der Vereinswebsite zitiert. "Umso größer ist bei uns die Freude, dass wir auch für die kommenden vier Jahre mit Bernhard Raab planen können."

Raab heuerte 2014 bei den Heidenheimern an. Zunächst war er im Nachwuchsleistungszentrum tätig. Er trainierte auch die U-19-Junioren in der Bundesliga. Mit dem Beginn der Saison 2018/2019 stieg der gebürtige Karlsbader zum Co-Trainer der FCH-Profimannschaft in der 2. Bundesliga auf.

Raab spielte von 1987 bis 1989 für den Karlsruher SC. Es stehen 31 Bundesligaspiele (drei Tore) sowie 22 Zweitligapartien (vier Treffer) in seiner Vita.

Nachwuchsleiter, Sportdirektor sowie Trainer beim SV Wehen Wiesbaden

Vor seinem Wechsel nach Heidenheim war Raab als Trainer des aserbaidschanischen Erstligisten Sumqayit FK tätig gewesen (2011 bis 2013). Außerdem hatte er für den SV Wehen Wiesbaden, für den er auch schon als Spieler aktiv war, von 2008 bis 2011 als Nachwuchsleiter, Sportdirektor sowie Trainer gearbeitet.

Der 1. FC Heidenheim empfängt am Sonntag den 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und will gegen die Franken zumindest den Aufstiegsrelegationsplatz verteidigen.