Schmidts Ärger: "Unser Plan ist zu 99,9 Prozent aufgegangen"

Fast perfekt aufgegangen ist der Plan des 1. FC Heidenheim im Gastspiel beim 1. FC Magdeburg. Doch gerade über das fehlende 0,1 Prozent ärgerte sich FCH-Coach Frank Schmidt maßlos.

Heidenheims Coach ist ein Mann klarer Worte, und diese wählte er auch auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 in Magdeburg: "Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte", ließ Schmidt seinem Ärger freien Lauf.

Was den dienstältesten Coach im deutschen Profi-Fußball dermaßen die Laune verdarb, war der späte Ausgleich des Aufsteigers in der dritten Minute der Nachspielzeit. "Es ist die letzte Minute, wir haben Ballbesitz in des Gegners Hälfte und laden ihn zum Ausgleich ein", schimpfte Schmidt. Denn tatsächlich waren Lennard Maloney und Tim Kleindienst auf der rechten Seite tief in der Magdeburger Hälfte. Doch "statt zur Eckfahne zu gehen, versuchen wir den Ball zu halten", kritisierte Schmidt. Was dann über Marlon Busch und Denis Thomalla misslang. "Das ist mir unerklärlich."

Das späte 1:1 sei umso bitterer, so Schmidt, da sein Team zuvor "herausragend verteidigt hat". In der Tat zogen die Heidenheimer ein Abwehr-Bollwerk auf, das die Magdeburger einfach nicht knacken konnten. Mitte der zweiten Hälfte hallten sogar Pfiffe der FCM-Fans durch die Arena. "Das spricht auch für unsere Leistung", konstatierte Schmidt. Seine ausgegebene Defensivtaktik sei fast perfekt umgesetzt worden: "Unser Plan ist zu 99,9 Prozent aufgegangen" - doch das 0,1 Prozent kostete zwei Punkte.

Kleindienst fehlt im Topspiel gegen Paderborn gelbgesperrt

"So weh das jetzt tut, so schnell werden wir uns wieder aufrichten, da bin ich mir sicher", richtete Schmidt dann aber bereits den Blick wieder nach vorne. Am kommenden Spieltag steht am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) das Topspiel gegen den Zweiten SC Paderborn an. Allerdings wird dann Toptorschütze Tim Kleindienst (5. Gelbe) fehlen. "Da gilt es, gute Entscheidungen zu treffen", kündigte Schmidt an.