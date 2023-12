Schmidt zur Siewert-Frage: "Entscheidung wird die Tage bekanntgegeben"

Was für Borussia Dortmund eine weitere herbe Enttäuschung bedeutete, sorgte beim 1. FSV Mainz 05 für gegenteilige Stimmung: Das Remis beim Champions-League-Achtelfinalisten ließ die Augen bei den Rheinhessen aufleuchten.

"Wie wir heute aufgetreten sind, spricht für den Charakter unserer Mannschaft", sagte Daniel Batz bei "Sky" nach dem erkämpften Remis bei den favorisierten Dortmundern. "Wir wussten, dass wir nach der ersten Halbzeit gegen Heidenheim etwas gutzumachen hatten", spielte der Mainzer Keeper auf das 0:1 gegen den Aufsteiger am vergangenen Wochenende an.

Dass der 32-jährige Routinier, der durch die Verletzung von Robin Zentner zum vierten Mal zwischen die Pfosten gerückt war, sein Team selbst mit einigen Paraden mehrfach im Spiel halten konnte, spielte Batz herunter: "Es geht nicht um persönliche Belange in unserer Situation. Das ist das Einzige, was zählt im Abstiegskampf. Da sind alle da, wenn sie gebraucht werden."

Mainzer Vorliebe für Auswärtsremis

Die heimschwachen Mainzer, die zu Hause mit vier bislang die wenigsten Punkte aller Teams der Bundesliga holten, schafften mit dem Remis von Dortmund zudem sogar etwas Ungewöhnliches in der Bundesliga-Historie: Denn nunmehr sind die Rheinhessen - obwohl sie auswärts noch gar kein Spiel in dieser Saison gewonnen haben - sechsmal in Folge in der Fremde unbesiegt.

So spielte der FSV in den letzten sechs Auswärtsspielen stets remis. Letztmals hatte Werder Bremen 1992 eine ähnliche Serie aufgestellt - damals sogar mit sieben Remis ins Serie.

Siewert will sich "an den Fahrplan halten"

Ähnlich wie in Dortmund wird auch in Mainz die Trainerfrage in den kommenden Tagen im Fokus bleiben. Jan Siewert, der Anfang November für Bo Svensson auf Interimsbasis übernommen hatte, will sich dabei "an den Fahrplan halten, der vorher ausgegeben war. Es geht nicht um mich, sondern darum, dass Mainz 05 in der Bundesliga bleibt. Daher bleiben wir bei dem Fahrplan und setzen uns in aller Ruhe zusammen", erklärte der 41-Jährige.

Der Mainzer Sportdirektor bestätigte dies. "Die Entscheidung wird die Tage bekanntgegeben werden, aber nicht jetzt hier", sagte Martin Schmidt am Dienstagabend noch.