Schmidt zu Journalisten: "Sie sind im falschen Raum"

Das siebte Spiel steht an, bereits das vierte Mal geht es gegen einen Gegner, der europäisch spielt. Dies hinderte den FCH zuletzt nicht am Siegen und darf sich nun in Frankfurt gerne wiederholen, wenn es nach Trainer Frank Schmidt geht.

Am Sonntag mit Heidenheim in Frankfurt gefordert: FCH-Trainer Frank Schmidt. picture alliance/dpa

Natürlich hat es sich Frank Schmidt nicht nehmen lassen, erneut auf die Unterschiede dieser beiden Mannschaften hinzuweisen. Frankfurt habe in der Europa League gespielt, "wir hatten eine normale Trainingswoche. Wir sind der Aufsteiger, Frankfurt zeigt seit Jahren Topleistungen". Da reiche ein Blick auf die Tabelle nicht aus. Tatsächlich treffen sich am Sonntagabend (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zwei Tabellennachbarn, beide mit sieben Punkten ausgestattet und relativ mittig in der Tabelle positioniert.

An einem Sonntagabend haben die Heidenheimer noch kein Ligaspiel bestreiten müssen, großartig umstellen müsse man sich aber laut Schmidt nicht. "Das ist ja nichts Neues, wir haben ja auch schon häufiger um 20.30 Uhr abends gespielt." Außergewöhnlich sei es allerdings für die Fans, die nach Frankfurt reisen, "spät nach Hause kommen und am nächsten Tag wieder aufstehen, weil sie arbeiten müssen." Und diese Strapazen tun sich über 2000 Heidenheimer Fans an, eine absolut stolze Zahl.

Schmidt bringt Nationalspieler hervor

Viele Talente hatte Schmidt in der Vergangenheit zu gestandenen Profis geformt, einen A-Nationalspieler herausgebracht zu haben, das ist auch für Schmidt neu. Unter der Woche wurde Lennard Maloney, der zwar in Berlin geboren wurde, jedoch einen amerikanischen Vater hat, erstmals vom US-Verband nominiert. "Das ist etwas Neues für uns. Da fehlt dann ein Spieler, der erst kurzfristig wieder zurückkehrt, wenn die Reise vorbei ist", so Heidenheims Trainer. 2022 erst war Maloney vom Drittligisten BVB II an die Brenz gewechselt - eine steile Karriere. "Er hat sich das verdient, bringt nachhaltig schon über einen längeren Zeitpunkt gute Leistungen und das ist in Amerika aufgefallen", sagt Schmidt.

Als man dann schon mal beim Thema Nationalmannschaft gewesen ist, antwortete Frank Schmidt im Rahmen der Pressekonferenz auf die Frage eines Journalisten, ob es nicht auch möglich sei, dass man bald mal einen Heidenheimer im Trikot des DFB sehen könnte: "Ist nicht jetzt Pressekonferenz, wer nominiert wird? Sie sind im falschen Raum."

Stabilität ist zurück, auch durch Kevin Müller

Nach dem Zu-null-Sieg gegen Union in der vergangenen Woche war es vor allem Heidenheims Schlussmann Kevin Müller, der übers ganze Gesicht strahlte. Bereits seit 2015 trägt der 32-Jährige das FCH-Trikot und auch die Kollegen in der Defensive, wie Marnon Busch oder Patrick Mainka sind schon recht lange im Verein. Speziell in der Abwehr ist es wichtig, dass Automatismen funktionieren, dass man sich kennt. Wenn man einen Torwart hinten drinstehen hat, den man kennt und der Ruhe und Stabilität ausstrahlt, dann ist das sehr wichtig für die Mannschaft. Speziell das Defensivverhalten hatte Schmidt zuletzt angeprangert, seine Mannschaft, einschließlich Müller, hatte schnell verstanden und möchte bei der Eintracht daran anknüpfen.