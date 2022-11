Schmidt zieht Vorab-Fazit: "Richtig gute Vorrunde gewesen"

Der 1. FC Heidenheim spielt erneut oben mit. Im Gastspiel beim SV Sandhausen erwartet Coach Frank Schmidt aber ein Spiel, in dem es "wie immer sehr eng" werden wird.

Wollen am Mittwochabend in Sandhausen erneut jubeln: Die Akteure des 1. FC Heidenheim. IMAGO/Eibner

Der 1. FC Heidenheim spielt einmal mehr eine überzeugende Saison. Nach dem jüngsten 3:0-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten aus Paderborn steht das Team von Cheftrainer Frank Schmidt auf dem dritten Tabellenplatz und hätte im Moment, zwei Spiele vor der WM-Winterpause, die Teilnahmeberechtigung an der Aufstiegsrelegation. Bis dahin ist es allerdings noch ein langer Weg, die Heidenheimer zeigten in der Vergangenheit jedoch Jahr für Jahr, dass im Kampf um die oberen Plätze mit ihnen zu rechnen ist.

Schmidt lobt Sandhausens Defensive und deren Umschaltspiel

Im Rahmen der englischen Woche sind die Ostalbstädter am Mittwochabend ab 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) zu Gast beim SV Sandhausen, wo sie ihre Serie auf vier ungeschlagenen Spiele in Folge ausbauen wollen. Obwohl die Sandhäuser Rang 15 belegen, weiß FCH-Cheftrainer Frank Schmidt um deren Qualitäten: "Die Mannschaft ist gut in der Defensive, sehr robust, sehr zweikampfstark und am Wochenende hat man gegen Rostock gesehen, wie schnell es nach vorne geht. Auch bei Standards sind sie sehr gefährlich." Diese Dinge müsse seine Mannschaft in den Griff bekommen und abseits davon den eigenen Spielstil durchsetzen, so wie es schon beim Erfolg über den SC Paderborn der Fall war. "Wie immer in Sandhausen stellen wir uns auf ein Spiel ein, in dem es wie in den meisten Fällen sehr eng zugehen wird."

Man muss das auch immer realistisch einschätzen. Ich glaube, dass wir deutlich über Plan sind. Frank Schmidt

Bezogen auf die eigene Situation ist Schmidt vor allem wichtig, dass keiner enttäuscht sein sollte, wenn sich die Mannschaft am Sonntag auf Tabellenplatz vier oder fünf wiederfindet. "Dann ist es trotzdem eine richtig gute Vorrunde gewesen." Weiter stellt der 48-Jährige fest: "Man muss das auch immer realistisch einschätzen. Ich glaube, dass wir deutlich über Plan sind. Vor allem wenn man bedenkt, wie die Situation bei uns selbst und auch bei den anderen vor der Saison war." Schmidt macht allerdings auch klar, dass es eine Enttäuschung wäre, wenn sein Team am Sonntag noch immer bei 27 Zählern steht. "So oder so ist es eine lange Pause, die uns jedoch aus Regenerations- und der sportlichen Sicht auch einfach mal guttut. Unabhängig davon, ob man die WM gut oder schlecht findet.“

Kleindienst nach Sperre zurück - Schöppner könnte Option werden

Jan Schöppner trainiert bei den Heidenheimern wieder mit, bei ihm müsse abgewartet werden, ob es schon für das Auswärtsspiel in Sandhausen oder erst fürs Wochenende reicht. Mit Tim Kleindienst bekommt Schmidt einen wichtigen Stürmer zurück, er hatte gegen Paderborn eine Gelbsperre absitzen müssen.