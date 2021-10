Schmidt wünscht sich auf Schalke frechen Auftritt für die Fans

Vor dem Topspiel am Samstagabend gegen Schalke 04 mahnt Dynamo Dresdens Trainer Alexander Schmidt vor zu viel Ehrfurcht und will mit der richtigen Balance punkten.

Die Rollenverteilung scheint auf dem Papier zunächst klar: Der Bundesligaabsteiger und Tabellendritte Schalke empfängt mit drei Siegen in Serie im Rücken den elftplatzierten Drittligarückkehrer Dresden, der zuletzt 0:1 gegen Nürnberg verlor, in der heimischen Veltins-Arena als Favorit. Wenn es nach Gäste-Trainer Schmidt geht, solle dies seine Spieler aber nicht einschüchtern: "Wir dürfen nicht den Fehler machen, in Ehrfurcht zu erstarren", mahnt der 52-Jährige vor übermäßigem Respekt. Zu seinem 53. Geburtstag am Samstag wünscht sich der Coach der Elbstädter daher das genaue Gegenteil: "Wir müssen frech auftreten."

Dynamo mit Überraschungspotential

Dass Dynamo gegen vermeintlich favorisierte Gegner durchaus dazu in der Lage ist, für Überraschungen zu sorgen, bewiesen die Sachsen in der bisherigen Saison bereits mehrfach. Gab es gegen Nürnberg und Heidenheim nur knappe Niederlagen, konnte man auswärts beim HSV einen Punkt entführen und gegen Hannover und Bremen sogar siegreich vom Feld gehen. Schmidt weiß trotz der negativeren Ergebnisse der vergangenen Wochen - Dynamo gewann nur eins der letzten sechs Ligaspiele - um diese Qualitäten und wünscht sich für die mitreisenden Anhänger eine ähnliche Darbietung in Gelsenkirchen: "Uns werden viele Fans vor Ort unterstützen. Die wollen wir nicht enttäuschen. Wir werden kämpferisch alles raushauen."

Löwe über Faktor Fans

Auch laut Linksverteidiger Chris Löwe käme es auf Schalke darauf an, "wieder diese Intensität und diesen Fokus an den Tag zu legen, den wir in dieser Saison schon gezeigt haben". Antreiben könnten dazu auch die von Schmidt erwähnten Fans. Das komplette Kontingent von gut 4300 Karten ist vergriffen. Ein dementsprechend engagierter Support von den Rängen, die in der Veltins-Arena erstmals seit Beginn der Pandemie wieder fast vollständig besetzt werden können, ist also zu erwarten.

Möglicherweise ein Faktor in der Partie, den der ehemalige Dortmunder Löwe als spezielle Motivation wahrnimmt: "Das wird ein besonderes Spiel, weil einige von uns solch eine große Kulisse noch nicht erlebt haben. Das muss man dann positiv aufsaugen", erläutert der 32-Jährige und betont, dies sei auch unabhängig von seiner Vergangenheit der Fall.

Ein Punktgewinn als Geburtstagsgeschenk

Neben der emotionalen Herangehensweise setzt Schmidt, der auf Youngster Ransford-Yeboah Königsdörffer verzichten muss, auf dem Platz auf die richtige Balance aus Attacke und Kontrolle: "Man muss eine gute Mischung zwischen Offensive und Defensive finden. Trotzdem darf man dabei nicht zu passiv und abwartend agieren. Es gilt wieder, mutig zu sein und von Beginn an Selbstvertrauen aus eigenen guten Aktionen zu ziehen." Im Optimalfall so viel, dass es zu einem Punktgewinn auf Schalke reicht. Denn dieser wäre für Geburtstagskind Schmidt eine "Krönung".