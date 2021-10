Schmidt wird neuer Trainer beim MSV Duisburg

Hagen Schmidt übernimmt den MSV Duisburg. Der 51-Jährige war zuletzt im Nachwuchs-Leistungs-Zentrum von Borussia Mönchengladbach tätig.

Übernimmt den Cheftrainer-Posten in Duisburg: Hagen Schmidt. MSV Duisburg

Schmidt erhält bei den Zebras einen Vertrag bis 2023, wie der Verein am Montag mitteilte. "Hagen hat in den Gesprächen akribisch und detailliert den Stand beim MSV aufgezeigt. Er ist zielstrebig in der Ansprache, hat eine klare Spielidee, ist selbstbewusst und dabei stark und auch hart genug für die aktuelle Situation - aber auch mit Visionen, ohne dabei den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen", begründete Sportdirektor Ivica Grlic die Verpflichtung.

Beim MSV passt Schmidt zum von Sportdirektor Ivica Grlic ausgerufenen Profil. Der 46-Jährige hatte nach der Trennung von Pavel Dotchev erklärt, einen "nicht verbrauchten Trainer" verpflichten zu wollen. Heißt: Schmidt ist nicht nur als Retter gefragt, sondern soll perspektivisch in Duisburg arbeiten.

Das wird eine interessante Herausforderung. Hagen Schmidt

Das unterstreicht auch Präsident Ingo Wald. Schmidt solle "die Mannschaft stabilisieren, für die Zukunft weiter entwickeln, aber vor allem erfolgreich spielen. Er hat uns in seiner Analyse des Teams, der Situation und dem Aufzeigen der Wege daraus absolut überzeugt."

"Der MSV ist ein cooler Verein mit viel Potenzial. Mir ist bewusst, dass die Ansprüche in und um den Spielverein groß sind, das wird eine interessante Herausforderung", meinte Schmidt, der die "die Aufgabe mit viel Energie und Überzeugung" angehen wird.

Schmidt wird im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am nächsten Montag erstmals auf der Bank sitzen. Interimstrainer Uwe Schubert darf sich fortan wieder voll und ganz seinen Aufgaben als NLZ-Leiter widmen. Unter seiner Leitung verloren die Zebras am Samstag beim FSV Zwickau mit 2:3, obwohl sie bis zur 87. Minute mit 2:1 geführt hatten.