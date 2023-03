Schmidt winkt Premiere: "Viertelfinale für Benfica ein sehr großer Erfolg"

Am Dienstagabend empfängt Benfica Lissabon Club Brügge zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Die Ausgangslage ist vielversprechend für das Team von Trainer Roger Schmidt, dem eine Premiere winkt.

Dem 2:0-Sieg in der Liga gegen den FC Famalicao am vergangenen Wochenende durfte Benfica-Coach Roger Schmidt nur als Tribünengast beiwohnen. Nach einem Flaschenwurf ins Publikum beim Spiel gegen den FC Vizela (2:0) wurde der 55-Jährige vom Platz gestellt, gesperrt und musste eine Geldstrafe in Höhe von 1150 Euro entrichten.

Nun aber ist der Fußballlehrer zurück an der Seitenlinie - und erwartet mit Benfica Lissabon am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) den belgischen Vertreter Club Brügge zum Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals.

Brügge braucht mindestens zwei Tore bei der Heimmacht Benfica

Die Ausgangslage vor dem Spiel am Abend könnte schlechter sein. Zum einen steht da das komfortable Hinspiel-Ergebnis. 2:0 gewann man vor drei Wochen beim Tabellen-Vierten der belgischen Jupiler Pro League, der nun im Rückspiel in der Bringschuld ist. "Wir erwarten ein Team, das seine Chance nutzen möchte. Sie brauchen mindestens zwei Tore, also werden sie zu irgendeinem Zeitpunkt angreifen müssen", richtete Schmidt bei der Pressekonferenz am Montag den Blick auf den Gegner.

Zwei Tore schießen, ein schwieriges Unterfangen für Gästeteams im Estadio da Luz. Zuhause sind die Hauptstädter in der laufenden Saison eine Bank und verloren wettbewerbsübergreifend noch kein einziges Spiel vor heimischem Publikum. Doch auch wenn sich die Belgier laut Schmidt "nicht in ihrer besten Phase in dieser Saison" befinden - nur zwei der elf Spiele im neuen Jahr gewann das Team von Trainer Scott Parker -, will er den Gegner keinesfalls unterschätzt wissen.

"Ihre individuelle Qualität ist top. Wenn sie einen guten Tag haben, können sie es uns sehr schwer machen", so Schmidt, der deshalb von seiner Mannschaft fordert: "Wir müssen sehr gut organisiert sein, müssen uns gegenseitig unterstützen, wir müssen an uns glauben. Wir sind bereit, ein intensives Spiel zu liefern, und wollen guten Fußball zeigen."

Titelgewinn möglich? "Wir denken Schritt für Schritt"

Gelingt dies, winkt dem ehemaligen Leverkusen-Coach eine Premiere: Noch nie zog Schmidt mit einem von ihm betreuten Team ins Viertelfinale der Königsklasse ein. "Das Viertelfinale wäre für einen Klub wie Benfica ein sehr großer Erfolg", so Schmidt, der angesprochen auf einen möglichen Titelgewinn in der Champions League meint: "Ich glaube, alle Teams in der K.-o.-Phase können die Champions League gewinnen, aber nicht mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Wir denken Schritt für Schritt."

Gegen Brügge kann er beinahe aus dem Vollen schöpfen. Die zuletzt angeschlagenen Goncalo Guedes (Knieverletzung) und Chiquinho (Muskelverletzung) stehen zur Verfügung, auch Alexander Bah wird spielen. Einzig Mihailo Ristic und Julian Draxler, der nach Knöchel-OP in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird, fehlen Schmidt am Abend.