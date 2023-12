Schmidt: "Wie kann man so ein Spiel überhaupt verlieren?"

Erstmals haben die Mainzer unter Jan Siewert verloren. Das 0:1 gegen den SC Freiburg war am Ende eine Niederlage, die Sportdirektor Martin Schmidt gehörig ärgerte.

Dass man nach dem 0:1 gegen Freiburg mit leeren Händen dastehe, sei sehr "ärgerlich", sagte der Schweizer am DAZN-Mikro und stellte fest: "Die Niederlage war unverdient." Schmidt fragte sich, wie "man so ein Spiel verlieren überhaupt kann?"

20:13 Torschüsse, 14:3 Ecken, 61 Prozent Ballbesitz - ein paar Daten, die deutlich machen, was für eine Leistung die Rheinhessen abgerufen hatten. "Wenn man auf die Statistik schaut, ist es krass, dass man ohne Punkte rausgeht", wunderte sich Schmidt dann auch: "Torschüsse, Anzahl der Großchancen, Ballbesitz - wir haben in vielen Dingen dominiert. Es ist unglaublich."

Freiburg habe auch gewonnen, weil es die glücklichere Mannschaft gewesen sei. Das sei klar gewesen, "wenn man gesehen hat, wie Christian Streich sich gefreut hat. Man konnte erahnen, wie viel Glück sie hatten und wie viel Pech wir."

Kritik am Offensivspiel

Schmidt wollte aber nicht alles am Gegner festmachen, er fand auch kritische Worte an die 05er. "Wir haben die Dinger nicht gemacht, waren nicht effizient - gerade in der Box." Der Sportdirektor monierte in der Offensive eine "schlechte Entscheidungsfindung" und verwies darauf, dass man oft "zu kompliziert" gespielt habe. Das führte dann dazu, dass man ohne eigenen Treffer blieb. Und: "Wenn man kein Tor schießt, kann man nichts holen."

Das werden unsere Neuzugänge. Martin Schmidt zu den Mainzer Verletzten

Nur ein Tor gelang den Mainzern in den vergangenen drei Spielen, das bedeutet auch, dass man sich weiterhin im Abstiegskampf befindet. Um aus dem Keller rauszukommen, braucht es Punkte - das weiß auch Schmidt, der forderte: "Wir müssen auf Sieg spielen." Ganz besonders in den kommenden beiden Spielen in Köln am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) und sechs Tage später gegen Heidenheim (15.30 Uhr).

Personell dürften die arg gebeutelten 05er bis dahin weiterhin Sorgen haben. Mit Blick auf das neue Jahr gebe es jedoch Licht am Horizont, wie Schmidt anmerkte. "Andreas Hanche-Olsen, Josuha Guilavogui, Robin Zentner, Edimilson Fernandes: Wir haben eine halbe Startelf verletzt", sagte der Eidgenosse mit Blick auf die Verletztenliste und sprach die Hoffnung aus, dass diese "bis Anfang Januar wieder dabei sein werden. Das werden unsere Neuzugänge."