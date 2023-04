Schmidt: "Wenn man zwölfmal zu Null spielt, dann ist es kein Zufall mehr"

Der 1. FC Heidenheim ist punktetechnisch bereits jetzt so gut wie noch nie zuvor in der 2. Bundesliga. Beim jüngsten 3:0 über Holstein Kiel zeigte sich insbesondere die Defensive erstligareif - allerdings nicht zum ersten Mal.

Die Punkte 55, 56 und 57 flatterten am Sonntagnachmittag auf das Konto des 1. FC Heidenheim. Durch das 3:0 gegen Holstein Kiel darf sich der Klub von der Ostalb damit bereits jetzt über die beste Saison seiner Zweitliga-Geschichte freuen, die man nur zu gerne mit dem Aufstieg in die Bundesliga abrunden würde.

An der Brenz gibt man sich jedoch wie gewohnt bodenständig. Sicher könne man sich mit dem Aufstieg schließlich nicht sein, beteuerte auch Kapitän Patrick Mainka vor den "Sky"-Mikrofonen. "Dafür ist noch ein langer Weg zu gehen. Aber wir alle haben diesen Traum, in die Bundesliga aufzusteigen. Wir werden alles dafür tun", versprach der Innenverteidiger, der seine Mannschaft gegen Kiel früh auf die Siegerstraße gebracht hatte (2.).

Ergebnis laut Mainka nicht aussagekräftig

Ein Selbstläufer sei die Partie gegen die Störche allerdings längst nicht gewesen. "Ich glaube, es war nicht so klar, wie es das Ergebnis sagt", räumte Mainka ein. Kiel habe den Ball gut laufen lassen, der FCH habe lediglich "zum richtigen Zeitpunkt" die Tore erzielt.

Auch sein Trainer Frank Schmidt pflichtete ihm bei. Trotz des am Ende klaren Ergebnisses sei es ein schweres Spiel gewesen sei. "Bis zur 18. Minute hatten wir wenig Zugriff im Pressing, aufgrund der Ballsicherheit und des Positionsspiels von Holstein Kiel", analysierte der FCH-Coach, der jedoch in der zweiten Halbzeit mitansehen durfte, dass das Spiel zugunsten seiner Mannschaft kippte. Kleindienst erhöhte (68.), Beste legte vom Punkt nach (75.).

In der entscheidenden Verteidigungslinie waren wir unglaublich präsent und haben Kiel keine Luft gelassen. Frank Schmidt

Zufrieden konnte Schmidt aber vor allem mit der Defensivleistung sein: "Alles, was 18 Meter vor unserem Tor passiert ist, haben wir richtig gut verteidigt. In der entscheidenden Verteidigungslinie waren wir unglaublich präsent und haben Kiel keine Luft gelassen", betonte der 49-Jährige.

Angesprochen auf die Frage, ob er die beste Heidenheimer Defensivleistung in dieser Saison gesehen habe, antwortete Schmidt entschieden: "Das war heute gut. Aber wir haben es davor auch schon ein paar mal richtig gut gemacht. Wenn man zwölfmal zu Null spielt, dann ist es kein Zufall mehr."

FCH will in Fürth nachlegen - Restpogramm wie der HSV

Am kommenden Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kann der FCH seine Defensivstärke erneut unter Beweis stellen, die Ostalbstädter gastieren in Fürth. "Wir haben jetzt die Chance wieder vorzulegen, den Abstand größer werden zu lassen", sagte Schmidt mit Blick auf das enge Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei, das sich Heidenheim aktuell mit dem HSV liefert. Doch die Aufgabe in Mittelfranken werde "ein paar Stolpersteine" bereithalten.

Zwar geht Heidenheim als Favorit in die Partie gegen den Bundesliga-Absteiger. Doch das sei kein Freifahrtschein: "Wir wissen es gut einzuschätzen, dass in der 2. Liga nichts selbstverständlich ist", so Mainka, der darauf verwies, dass man ab jetzt zufälligerweise exakt das gleiche Restprogramm (Fürth, Magdeburg, Paderborn, Sandhausen, Regensburg) wie der HSV habe. "Wir haben es also in der eigenen Hand. Wer es am Ende schafft, der wird es verdient haben."