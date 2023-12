Schmidt wartet auf Maloneys Signal

Vor dem bedeutenden Aufsteiger-Duell mit Darmstadt 98 lodert in Heidenheim ein Fünkchen Hoffnung auf den Einsatz des Schlüsselspielers.

Die Bedingungen fürs Training waren unter der Woche auf der Ostalb genauso schwierig, wie sie am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auch gegen Darmstadt zu erwarten sind - so gesehen optimal also. "Wir haben knackig und intensiv trainiert, mit vielen Umschaltsituationen und schnellem Überbrücken des Feldes, so wollen wir auch spielen", verriet Trainer Frank Schmidt am Freitag und empfiehlt seiner Mannschaft wegen der schwierigen Bodenverhältnisse "immer eine gute Restverteidigung, denn es wird nicht alles kontrolliert ablaufen." Zudem wolle der FCH wie immer auch "die Zweikämpfe entschlossen führen", vor allem bei Standardsituationen, "Darmstadt hat viele großgewachsene Spieler", mahnt der 49-Jährige.

Von "Wochen der Wahrheit" hatte Schmidt neulich gesprochen und dabei vor allem Spiele wie das nun anstehende Duell mit dem Mitaufsteiger gemeint. "Es wird ein Duell auf Augenhöhe mit viel Intensität und Leidenschaft, in dem Kleinigkeiten entscheiden", ahnt Schmidt, der mit gerade vor eigenem Publikum den vierten Heimsieg einfahren will, "dann hätten wir auf Bochum ein Punktepolster, aber es wäre nur ein weiterer Schritt, wenn wir gewinnen, haben wir damit nicht die Klasse gehalten, wenn wir verlieren, sind wir nicht abgestiegen. Momentan stehen wir über dem Strich, aber wir haben keinen große Vorsprung."

Weiterhin fraglich ist der Einsatz von Lennard Maloney, auch einen Tag vor dem Wettkampf klimmt in Heidenheim noch ein Fünkchen Hoffnung, dass der Schlüsselspieler für die kompakte Heidenheimer Defensive trotz der in Leipzig erlittenen schmerzhaften Verletzung am linken Sprunggelenk (Teilanriss des Außenbandes) mitwirken kann. Allerdings nur unter diesen Bedingungen: "Wenn es eine Chance gibt, dann wird er sie nutzen", ist Schmidt überzeugt, schränkt aber ein: "Ich werde ihn aber nur spielen lassen, wenn er hundertprozentig fit ist und das auch klar signalisiert." Man darf gespannt sein, welches Zeichen der US-Nationalspieler am Spieltag geben wird.

Busch fällt aus, Dinkci kehrt zurück

Sicher ausfallen wird jedenfalls die Alternative als Rechtsverteidiger, Marnon Busch, "er ist krank und wird ausfallen", verkündete Schmidt. Von allen Einsatzfähigen verlangt der FCH-Coach in den verbleibenden drei Partien dieses Jahres gegen Darmstadt, in Mainz und gegen Freiburg: "Alles geben, bedingungslos und ohne Ausreden, vor allem in den zwei Heimspielen wollen wir unser Punktekonto auffüllen." Mit oder ohne Maloney. Auf jeden Fall aber wieder mit Eren Dinkci, der seine Gelbsperre abgesessen hat.