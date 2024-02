Schmidt vor Leverkusen: "Wir haben uns was überlegt"

Als krasser Außenseiter geht der 1. FC Heidenheim ins Duell mit Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen. Aber Trainer Frank Schmidt hat einen Plan.

Das "Unmögliche möglich machen" möchten Frank Schmidt und seine Heidenheimer an diesem Samstag gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen. Mehr Respekt geht vermutlich nicht. Daran sind die Leverkusener natürlich nicht ganz unschuldig, die ihre diesjährige Vormachtstellung beim 3:0-Erfolg zuletzt gegen Bayern München abermals unterstrichen haben.

Bei Denis Thomalla geht Schmidt davon aus, dass er nächste, spätestens aber übernächste Woche wieder ins Training einsteigen könne, ansonsten kann der FCH-Trainer wieder relativ frei wählen, mit welchen Spielern er den ungeschlagenen Tabellenführer aus Leverkusen ärgern möchte.

Auf die Frage, was den Primus denn so stark mache, sagte Schmidt zunächst: "Alles." Um dann doch noch etwas konkreter zu werden: "Wenn eine Mannschaft ohne Niederlage bis jetzt durch die Saison kommt, sowohl in der Bundesliga als auch im Pokal und Europapokal, dann spricht das für die Mannschaft." Bayer sei sehr stabil in der Defensive, habe die wenigsten Gegentore und dazu variabel im Offensivspiel mit vielen torgefährlichen Spielern. "Schwer zu packen", sei diese Mannschaft, die mit einer Auswärtsbilanz von acht Siegen und zwei Niederlagen an die Brenz reist.

Der Unterschied zum 1:4 im Hinspiel aus Heidenheimer Sicht sei, dass man zu Hause spiele. Und daheim ist der FCH auch in der Bundesliga stark. "Wir haben es schon häufig genug gezeigt, dass wir dem vermeintlich großen Favoriten auch ein Bein stellen können. Wir werden alles versuchen, haben uns was überlegt, wie wir agieren wollen. Das ist ein Entweder-oder-Spiel - in der Mitte gibt es nicht viel", blickt Schmidt auf diese Partie.

Mit großer Überzeugung wolle man das "Unmögliche möglich machen", um aus diesem Spiel etwas mitzunehmen. Man sei "krasser Außenseiter", doch Schmidt verlange von jedem seiner Akteure, dass er an seine Grenzen geht und daran glaubt, dass es eine Überraschung geben kann.

Wir haben uns vorbereitet, wir haben einen Plan. Frank Schmidt

Heidenheim benötige in diesem Spiel ein paar Situationen, die in die eigene Richtung laufen, die den Gegner überraschen können, um eine Situation zu erzeugen, "in der plötzlich jeder im Stadion dran glaubt, dass etwas möglich ist", so Schmidt. So viel im Vorfeld darüber sprechen wolle er aber eigentlich nicht, weil im Spiel auch schnell wieder alles anders kommen könne.

Auf die Defensive werde es ankommen, prophezeit er, darin inkludiert ist natürlich der Schlussmann. "Kevin Müller ist in einer herausragenden Verfassung, der uns auch helfen muss. Wir haben uns vorbereitet, wir haben einen Plan. Entscheidend aber wird sein, dass wir das auch leben auf dem Platz", sagt Schmidt - und das nötige Glück werde man, wie schon in Bremen, ebenfalls benötigen. Also irgendwie von allem etwas.

Wiedersehen mit Andrich: "Er hat dieses Jahr bei uns nicht vergessen"

Gegen Leverkusen kehrt mit Robert Andrich ein Mann zurück, der eine Heidenheimer Vergangenheit hat. Schmidt hat seinen weiteren Weg mit viel Freude verfolgt. "Wir hatten eine kurze, aber tolle Zeit mit Rob (2018 bis 2019, d. Red.). In der Vorrunde hat er gar nicht immer von Beginn an gespielt, war dann aber in der Rückrunde mit unser bester Spieler", sagt Schmidt.

Über Union Berlin dann ging es für Andrich nach Leverkusen. Vielleicht habe auch der FCH einen kleinen Teil dazu beigetragen, die Karriere von Andrich in der Form anzustoßen, sagt Schmidt. Immer wieder habe Andrich noch einen Sprung gemacht. "Jetzt hat er mittlerweile das Ziel, bei der EM dabei zu sein und das wünsche ich ihm, weil er einer ist, der dieses Jahr bei uns nicht vergessen hat." Das zeichne ihn aus, dass man sich an jede Etappe erinnert auf dem Weg nach oben.

Nichts zu tun haben Schmidt und der FCH dagegen mit der Vita von Leverkusens Trainer Xabi Alonso. "Man muss sich doch nur mal die Vita von Xabi Alonso anschauen. Dagegen bin ich ein ganz kleines Licht. Ihm dann als Trainer gegenüberzustehen ist definitiv etwas Besonderes", adelt Schmidt sein Pendant aus Nordrhein-Westfalen und Schmidt kann noch mehr Superlativ: "Wenn ich mir seine Karriere anschaue und dann meine - da liegt ein Universum dazwischen."

Doch bei aller Wertschätzung fügt Schmidt auch an, dass es nur ein Spiel sei. Er geht aber davon aus, dass man an diesem Samstag den kommenden Deutschen Meister empfangen wird: "Es sieht ganz danach aus, wenn man die Tabellenkonstellation sieht, wenn man den vergangenen Spieltag sieht." Es sei aber, genau wie in Heidenheim: die Saison dauert noch länger an, wenngleich beide Momentaufnahmen sehr schöne sind. "Wir werden aber beide nicht an diesem Samstag keinen Knopf dran machen können." Da hat er Recht.