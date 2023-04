Schmidt vor Hannover: "Schlagabtausch und hartes Brot"

Der 1. FC Heidenheim ließ zuletzt Federn im Aufstiegskampf und sucht nun in Hannover den Weg zurück in die Erfolgsspur.

Dem 2:2 auf dem Betzenberg in Kaiserslautern folgte jüngst Heidenheims 0:1-Niederlage auf eigenem Platz gegen den FC St. Pauli. Ein herber Rückschlag im Aufstiegskampf.

Im Fernduell mit dem SV Darmstadt 98 und dem Hamburger SV schien es lange Zeit nur noch die Frage zu sein, wer direkt aufsteigen wird und wer den unsicheren Weg über die Relegation gehen muss. Nach dem Spiel gegen die Kiez-Kicker mischt mit ebendiesen nun noch ein weiterer Kontrahent oben mit.

Mit St. Pauli im Nacken muss man nun noch einen zusätzlichen Blick riskieren. Und das hat Schmidt selbstredend bereits getan, denn es ist ihm nicht entgangen, dass die Braun-Weißen noch beim HSV wie auch beim Spitzenreiter Darmstadt antreten müssen.

"Es war in der letzten Woche eine große Chance, den vierten Tabellenplatz auf zehn Punkte Abstand zu halten. Jetzt sind es 'nur noch' vier Punkte. Man kann aber auch sagen, dass es immer noch vier oder gute vier Punkte sind, weil wir auch noch ein gutes Torverhältnis haben", bleibt FCH-Chefcoach Frank Schmidt positiv. "Es ist enttäuschend, weil wir ein absolutes Highlight-Spiel verloren haben. Es ändert jedoch nichts daran, dass wir die nächste Aufgabe vor der Brust haben. Also gut, dass wir am Freitag wieder spielen", so der Langzeit-Trainer.

"Das wird sich Hannover nach der 1:6-Niederlage gegen den HSV aber auch denken. Von daher ist es jetzt unsere Chance, über die Nacht wieder heranzukommen beziehungsweise den HSV wieder zu überholen, und dann gucken wir mal, wie es dann in die letzten sechs Spiele reingeht."

"Die 2. Liga ist einfach ein hartes Brot"

Was erwartet das Team von der Brenz am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker)? "Bei Hannover 96 hat sich seit der Winterpause schon etwas verändert, und zwar, dass sie nur einen Sieg aus zehn Spielen geholt haben", sagt Schmidt, der den Niedersachsen aber auch Respekt zollt. "Sie haben eine gute individuelle Qualität und Erfahrung in ihrer Mannschaft, aber die 2. Liga ist auch einfach ein hartes Brot, und es ist unheimlich schwierig, von Woche zu Woche konstant zu punkten."

Schmidt spielt jedes Szenario durch

Schmidt geht von einem offenen Spiel aus. "Was am Freitag genau passiert, ist schwierig vorher zu sagen. Wie gesagt, haben wir ein Negativerlebnis gehabt, aber ich glaube Hannover noch ein bisschen mehr", so der Coach. "Das kann ein offener Schlagabtausch werden, es kann ein Spiel sein, wo für die eine oder andere Seite der Druck ein bisschen zu hoch wird, wichtig ist, dass man auf jedes Szenario reagieren kann."