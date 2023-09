Schmidt: "Von dem einen oder anderen erwartet man sich mehr"

Beim Test in Nürnberg verliert der Bundesligist 1:3, und Heidenheims zweite Garde kann sich nicht aufdrängen.

Nur in kurzen Phasen konnte der 1. FC Heidenheim seiner Favoritenrolle gerecht werden am Donnerstag beim Testspiel beim Zweitligisten in Nürnberg. Entsprechend bedient war hinterher Cheftrainer Frank Schmidt. "Ich bin enttäuscht, wir haben 1:3 verloren, in der ersten Halbzeit war der Klub um zwei, drei Chancen besser, wir hatten gute Konterchancen, die wir wie in der Schlussphase in Dortmund nicht gut genutzt habe", analysierte der 49-Jährige, der überwiegend seine zweite Garde aufgeboten hatte und Stammkräfte wie Tim Kleindienst, Jan-Niklas Beste oder Eren Dinkci schonte und erst gar nicht mitgenommen hatte. Müller blieb ebenso auf der Bank wie Routinier Norman Theuerkauf, auch Lennard Maloney, Omar Traoré, Tim Siersleben, Kapitän Patrick Mainka, Denis Thomalla oder Marvin Pieringer kamen nur zu Teileinsätzen.

Schmidts nüchternes Fazit: "Insgesamt war es zu wenig"

Doch mit den Darbietungen der zweiten Garde war Schmidt nicht einverstanden. "Es haben viele Spieler gespielt, die zuletzt wenig gespielt haben, da geht es um eine Chance", erklärte Schmidt, "ich würde nicht so weit gehen zu sagen, der zweite Anzug sitzt nicht, es gab auch welche, die es richtig gut gemacht haben wie etwa Florian Pick, der sehr umtriebig war, aber insgesamt war es zu wenig und die Fehlerquote zu hoch."

Auch wenn es vorübergehend nach dem Seitenwechsel besser wurde, blieb der Bundesligist zu unpräzise und harmlos. "Wir waren besser im Spiel, haben ein schönes Tor gemacht und versucht, Ballkontrolle zu haben", erkannte Schmidt, "wobei wir Fehler aber gemacht haben, einmal klären wir den Ball ins Zentrum, einmal verlieren wir den Ball unnötig im Spielaufbau."

Sonderlob allein für Pick

Keine Frage der Einstellung, sondern der Klasse. "Gewollt hat jeder, letztendlich sind es aber die Fehler, die wir machen. Es gab schon den einen oder anderen, von dem man sich mehr erwartet, ich möchte nicht auf Namen eingehen", hielt sich Schmidt zurück, "ich beantworte es andersrum: So wie Florian Pick, so stelle ich mir das vor. Er hat zuletzt wenig gespielt, aber immer gute Leistungen gebracht, wenn er reinkam, auch heute hat er versucht, das Spiel an sich zu reißen, hat viele Aktionen gehabt und das Tor vorbereitet mit einem schönen Ball in die Tiefe." Aber ein Lichtblick ist zu wenig, um den Etablierten einen nennenswerten und förderlichen Konkurrenzdruck zu machen.

Auch der jüngste Punktgewinn in Dortmund wollte Schmidt nicht als gutes Omen für die kommenden Aufgaben gewertet wissen. "Das werden wir erst sehen, so schön das war, das sieht man erst in den kommenden Aufgaben", ahnt Schmidt, der nach der Länderspielpause zu Hause Werder Bremen empfängt, "aber es hat uns ein gutes Gefühl gegeben. In diese Länderspielpause mit null Punkten zu gehen, wäre nicht schön gewesen. Aber vielmehr interessieren mich die kompletten sechs Halbzeiten, davon waren vier ordentlich, damit können wir gut arbeiten." Trotz der Niederlage in Nürnberg.