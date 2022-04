Schmidt vermisst in Mainz "den absoluten Willen"

Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Rückrunde: Mainz 05 spielt zwei verschiedene 45 Minuten. Auch beim 0:0 gegen den VfB Stuttgart lief es erst nach dem Seitenwechsel.

So viel Feuer, wie Trainer Bo Svensson kurz vor dem Pausenpfiff an der Seitenlinie zeigte und sich dafür die sechste Gelbe Karte der Saison einhandelte, hätte sich Sportdirektor Martin Schmidt von den Spielern auf dem Platz gewünscht: "Der absolute Wille, auf den Sieg zu spielen, hat heute gefehlt. Im Abstiegskampf hat man das Messer zwischen den Zähnen. Auch wenn du oben mitspielst, ist eine Schärfe da."

Dieses Phänomen beschäftigt die Mainzer, die in der Tabelle jenseits von Gut und Böse stehen, in den vergangenen Wochen immer wieder. Dabei war vor der Partie gegen den VfB Stuttgart alles angerichtet für ein großes Fußballfest. Erstmals seit über zwei Jahren durften wieder alle Plätze in der Arena besetzt werden und bei herrlichem Sonnenschein pilgerten 30.128 Besucher ins Stadion, darunter viele Fans des VfB Stuttgart, so dass sich auf den Rängen ein prächtiges Bild ergab.

Was die Zuschauer gerade im ersten Durchgang auf dem Rasen zu sehen bekamen, war jedoch eine ziemliche Bolzerei. "Da hat sehr, sehr viel gefehlt von dem, was uns sonst ausmacht. Keine Zweikampfführung und wir hatten eine schlechte Haltung", kritisierte Svensson. "Man muss einen Weg finden, nicht nur aus der Tabelle die nötige Motivation zu ziehen", fordert er auch im Hinblick auf die Fans. "Man darf nicht vergessen, dass vor nicht allzu langer Zeit gar keine Zuschauer im Stadion waren..."

"Wir sind nicht mit der Bereitschaft und Power, die wir uns vorgenommen haben, reingekommen. Auch defensiv gegen den Ball waren wir zu zögerlich und haben nicht das gemacht, was wir normalerweise bei Heimspielen tun", betonte Torhüter Robin Zentner, der mit guten Reaktionen einen Rückstand verhinderte.

"Es war viel Krampf", gab Abwehrchef Stefan Bell zu, "in der zweiten Hälfte haben wir dann einen Gang hochgeschaltet." Für den ersten Sieg nach lediglich einem Zähler aus drei Auswärtsspielen in Serie hat es nicht gereicht, allerdings immerhin für den 39. Punkt der Saison.