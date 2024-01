Schmidt verlässt Bocholt und kehrt nach Lotte zurück

Leon Gino Schmidt ist der nächste Winter-Abgang beim 1. FC Bocholt. Den 22-jährige Offensivmann, der erst im Sommer von den Sportfreunden Lotte nach Bocholt gewechselt war, zieht es wieder zurück zu den Sportfreunden. Dort erzielte er in der vergangenen Saison elf Treffer in 34 Spielen. Für die Bocholter kam Schmidt in der Regionalliga nur zu sieben Kurzeinsätzen. Ein Treffer gelang ihm dabei nicht.