Schmidt verändert sein Training - wegen der Bundesliga

"Deutlich mehr Licht als Schatten" - Heidenheims Trainer Frank Schmidt ist vor dem Test am Samstag im österreichischen Kirchbichl gegen den derzeit international für Schlagzeilen sorgenden saudi-arabischen Klub Al-Ahli mit dem Stand der Vorbereitung zufrieden.

Die meisten aus dem Heidenheimer Tross erleben derzeit ein Déjà-vu: Der FCH hat in seinem zweiten Trainingslager der Vorbereitung mit Mils nahe Hall in Tirol wieder das Quartier aus dem Vorjahr bezogen - und da der eine oder andere Fußballer dem Aberglauben nicht gänzlich abgetan ist, könnte man dies als gutes Omen werten, folgte bekanntlich in der sich anschließenden Saison der Aufstieg. Darauf angesprochen, kann sich Schmidt ein Schmunzeln nicht verkneifen: "Aufsteigen können wir nicht mehr." Richtig, aber den bislang größten Vereinsrekord noch mal toppen - mit dem Klassenerhalt.

Und dafür soll in den Tagen in Tirol die nächsten wichtigen Schritte getan werden. Wobei Mils 2022 und Mils 2023 nur bedingt vergleichbar sind. Im vergangenen Jahr war es das einzige Trainingslager, dauerte zehn Tage statt nun sieben und hatte einen anderen Schwerpunkt: Die konditionelle Basis hat der Klub von der Ostalb schon vor drei Wochen rund 90 Kilometer entfernt im ersten Trainingslager im süd-tirolerischen Natz-Schabs gelegt, nun steht der oft zitierte Feinschliff an. Will heißen: Es geht mit Hilfe von Spielformen um das Vertiefen des Angriffs- und Abwehrverhaltens, und dies in hohem spielgerechtem Tempo, ergänzt wie abgerundet mit diversen kurzen Sprintvarianten.

Heidenheims Einheiten: "Setzen nun andere, liga-gerechte Schwerpunkte"

Kurz gesagt: höhere Intensität, geringere Umfänge. So stehen im zweiten Trainingslager nun auch in der Regel nur noch zwei statt wie zuvor im ersten drei Einheiten an. So auch am Freitag, wobei die erste im Hotel stattfand: Im Kraftraum standen vormittags Stabilisationsübungen auf dem Programm als unterstützende Vorbereitung auf das, was am Nachmittag auf dem Platz folgte: kurze Sprintsequenzen, Pass-Serien im Höchsttempo, intensive Zweikämpfe mit Umschalten und Torabschluss.

In Sachen Intensität haben Schmidt und sein für Bundesliga-Verhältnisse kleiner Stab gegenüber dem Vorjahr einen Gang hochgeschaltet -die Bundesliga lässt grüßen, sie hat die Trainingsarbeit in Heidenheim verändert. "Mit unserer Laufleistung der vergangenen Saison wären wir auch in der Bundesliga top gewesen - nicht aber, was die Anzahl unserer intensiven Sprints anbelangt. Somit setzen wir nun andere, liga-gerechte Schwerpunkte", betont Schmidt mit dem Vorsatz, wie in den Jahren zuvor eine Mannschaft in die Saison zu schicken, die in Sachen Fitness keinen Vergleich mit der Konkurrenz scheuen muss.

Der Raum- und Zeitdruck wird ein wesentlich höherer sein, darauf müssen wir die Mannschaft vorbereiten. Frank Schmidt

In dem Wissen, dass auf den FCH eine Etage höher individuell bessere, schnellere und auch gedanklich fixere Gegnern warten, müssen sich Schmidts Schützlinge täglich einem Stresstest unterziehen. In Spielformen in Über- oder Unterzahl sollen die Spieler auf begrenztem Raum mit knapper Zeitvorgabe Tore schießen wie auch verhindern, oder um es mit Schmidt zu sagen: "Der Raum- und Zeitdruck wird ein wesentlich höherer sein, darauf müssen wir die Mannschaft vorbereiten."

Mit dem ersten von drei Tests während des zweiten Trainingslagers am Mittwoch gegen den italienischen Erstligisten Empoli (2:1) hat sich Schmidt nicht nur wegen des Siegs schon mal gut anfreunden können. Jede der Formationen, die je eine Halbzeit zum Zuge kamen, attestiert er im Rückblick eine "richtig ordentliche" Vorstellung - vor allem unter dem Aspekt der vorherigen Trainingsschwerpunkte. "Es war zwar nicht perfekt, doch das Positive überwog das Negative klar, was angesichts der vorausgegangenen hohen Belastung erfreulich war."

Schimmer und Maloney sind für den Test gegen Al-Ahli fraglich

Apropos hohe Belastung: Dass für die Partie gegen Al-Ahli nur hinter dem die vergangenen Tagen erkrankten Stürmer Stefan Schimmer und dem an leichten Rückenproblemen laborierenden Sechser Lennard Maloney ein kleines Fragezeichen steht, erfüllt Schmidt verständlicherweise mit "riesengroßer Freude" und entlockt ihm mit Verweis auf Athletiktrainer Said Lakhal ein "überragend".

Wie das Schmidtsche Urteil nach dem Test gegen den mit großen Namen gespickten ehemaligen Finalisten der asiatischen Champions-League ausfällt, steht derzeit selbstredend in den Sternen. Hochinteressant kann man ihn schon vorab nennen, treffen doch um 16 Uhr zwei Fußball-Philosophien in Kirchbichl aufeinander, die analog zu den finanziellen Möglichkeiten unterschiedlicher nicht sein könnten. Hier die Heidenheimer, die sich rein über die Einheit definieren und ihr alles unterordnen, dort der Klub aus der saudi-arabischen Stadt Dschidda, bei dem der Star alles und alles andere erst mal nichts ist, den Erfolg selbstredend ausgeklammert.

Zusätzlich zu den bereits verpflichteten Roberto Firmino (zuletzt Liverpool) und Torwart Eduard Mendy (für 18,5 Millionen Euro von Chelsea) hat Al-Ahli am Freitag Riyad Mahrez (für 35 Millionen Euro von Manchester City) eingetütet. Und mit dem Ex-Hoffenheimer Matthias Jaissle hat sich Al-Ahli auch noch den Trainer vom österreichischen Spitzenklub RB Salzburg unmittelbar vor dessen Saisonstart geschnappt.

In zwei Hälften zu je 60 Minuten wird der Bundesliga-Neuling Al-Ahli auf den Zahn fühlen, wie in den Tests zuvor wird Schmidt dabei zwei unterschiedliche Formationen aufbieten. Vor der Begegnung mit der vom Namen her großen weiten Fußballwelt unternahm der Heidenheimer Tross übrigens am Abend zuvor noch mal einen Ausflug in die 2. Liga - im Hotel in Mils schaute er sich die wilde, packende Eröffnungspartie zwischen dem HSV und Schalke (5:3) an.