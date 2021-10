Schmidt unzufrieden: "Das 2:0 darf nicht passieren"

Groß war die Erleichterung in Bremen nach dem erlösenden 3:0 über Heidenheim. Die Hanseaten beendeten so ihre Mini-Krise, während sich beim FCH Unmut breit machte. Vor allem das 0:2 stieß sauer auf.

"Das 2:0 darf nicht passieren", sagte FCH-Trainer Frank Schmidt nach Abpfiff bei "Sky" und stellte fest: "Das lernt man früh in der Jugend, dass man nach dem Anstoß nicht zum Torwart zurückspielt. Wenn dann noch der Querschläger kommt und das 2:0, dann ist man quasi raus und verliert das Spiel völlig unnötig."

Heidenheims Torhüter Kevin Müller sah den Fehler aber weniger bei seinen Mitspielern, sondern eher bei sich. "Ich muss ganz ehrlich sagen: Mit der Aktion verliere ich unser Spiel in dem Moment", sagte der sichtlich bedrückte 30-Jährige und meinte damit seinen "schlechten Ball", der ausschlaggebend für das zwischenzeitliche 2:0 von Marvin Ducksch gewesen war.

Ducksch glänzt einmal mehr

Es war nicht der einzige Glanzpunkt von Ducksch an diesem Abend. Der 27-Jährige hatte zuvor schon das 1:0 durch Marco Friedl mit einem präzisen Freistoß vorbereitet. "Ich habe kurz Augenkontakt mit Marco gehabt", meinte der 27-Jährige mit Blick auf seine Vorlage und lobte anschließend Friedl: "Super Timing, super Tor."

Das 2:0 war dann das vierte Tor im fünften Spiel des Bremer Neuzugangs - und es war kein Zufallsprodukt, wie Ducksch betonte: "Wir wollten sie nach dem 1:0 nicht ins Spiel zurückkommen lassen, deswegen haben wir vorne Pressing gespielt - der Ball ist dann zu mir zurückgekommen."

Und auch beim Eigentor von Denis Thomalla zum 3:0 war der Angreifer beteiligt, schließlich war er es, der den Ball scharf und flach von rechts in den Strafraum gebracht hatte. Am Ende stand ein "hochverdienter" Sieg, der "Balsam auf die Wunden" war, wie Werder-Coach Markus Anfang anmerkte: "Alle Werderaner sind heute richtig glücklich. Wir genießen es. Die Reaktion nach dem Spiel in Dresden war gut. Wir haben einfach ein gutes Fußballspiel gemacht."