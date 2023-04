Schmidt und Testosteron: "Es ist wie mit meinen drei Hunden"

Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel, in dem sich der FC Heidenheim und St. Pauli vor ausverkauftem Haus gegenüberstehen werden. Die Serie der Kiez-Kicker nötigt FCH-Coach Frank Schmidt vor dem "absoluten Topspiel" Respekt ab.

Großen Nachhall gab es bei Schmidt nach dem dramatischen 2:2 in Kaiserslautern nicht, der 49-Jährige richtete den Blick direkt nach vorne: "Auch im Fußball muss man den Kopf wieder in die richtige Richtung bringen und das haben wir diese Woche gemacht."

Zu Recht gilt die Konzentration beim Tabellenzweiten aus Heidenheim (51 Punkte) dem Duell am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit St. Pauli, das die schier unheimliche Serie mit neun Siegen in Folge aus dem Keller auf Rang vier gespült hat. Noch nicht in Tuchfühlung mit den Aufstiegsplätzen, aber mit einem weiteren Dreier würde die Hürzeler-Elf auf 47 Zähler kommen und bis auf deren vier an den FCH heranschnuppern.

Dass es aufgrund der großen Bedeutung der Partie zur Sache gehen wird, davon geht Schmidt aus: "Es ist wie zu Hause mit meinen drei Hunden, da trifft manchmal viel Testosteron aufeinander. Da kann man schon sagen, dass es ein absolutes Topspiel ist." Es ist keine Frage, dass sich der FCH weiterhin als die Heimmacht schlechthin (10/3/0) präsentieren und sich "in eine herausragende Situation für die letzten Spieltage bringen" will, wie der Trainer-Routinier das Vorhaben, St. Pauli zu distanzieren, ausdrückt.

Natürlich hat die Siegesserie des Gegners Schmidt sensibilisiert und vielleicht denkt er auch an die letzten beiden Heimspiele gegen die Hamburger (2:4; 3:4). Er hebt die "sehr starke Passquote" St. Paulis hervor sowie während dieser Hochphase auch die Defensivstärke mit nur drei Gegentoren. "Es ist fast schon untertrieben, wenn man sagt, dass St. Pauli die Mannschaft der Stunde ist. Sicherlich haben sie sich da auch in einen Rausch gespielt."

Thomalla erhält Startelf-Garantie

Beim Vorhaben, den Rauschzustand der Kiez-Kicker zu beenden, ist Schmidt froh, wieder auf Denis Thomalla nach dessen abgesessener Rotsperre zurückgreifen zu können. "Erst wenn jemand fehlt, dann merkt man, was wirklich fehlt", lobte der Coach unter anderem die "Spielintelligenz" Thomallas. "Wir brauchen kein Geheimnis daraus machen, dass Denis wieder auflaufen wird."