Schmidt und Sauer beim MSV ohne Chance

Der MSV Duisburg kann nach dem zweiten Saisonsieg optimistisch in die Zukunft blicken. Bei zwei Spielern im Kader von Trainer Pavel Dotchev riecht es nach Luftveränderung.

Dreier in Osnabrück: Pavel Dotchev und der MSV. picture alliance/dpa/Revierfoto

Vor 7000 Fans an der Bremer Brücke in Osnabrück zeigte der MSV beim 1:0-Erfolg eine effiziente Vorstellung. Aus einer kompakten Abwehr - zudem hielt Schlussmann Leo Weinkauf einen Elfmeter von Lukas Gugganig (61.) - agierend kamen die Meidericher selbst nur zu wenigen Chancen. Moritz Stoppelkamp verwandelte einen Strafstoß kurz vor der Pause zum einzigen Tor der Begegnung (40.). "Wir haben ein sehr, sehr intensives Spiel geliefert", zeigte sich Dotchev mit dem Engagement seiner Mannschaft zufrieden.

Sehr selbstbewusste Magdeburger

Mit nun sechs Punkten aus drei Spielen kann Duisburg optimistisch in die nahe Zukunft schauen. Am Samstag geht es für die Zebras beim 1. FC Magdeburg zur Sache (14 Uhr, LIVE! bei kicker), die ungeschlagenen Bördestädter haben noch einen Zähler mehr auf ihrem Konto. Und sie treten "sehr selbstbewusst" auf, wie Dotchev im Vorfeld beobachten konnte: "Sie kontrollieren jedes Spiel."

Abermals keine Rolle werden am Samstag Dominik Schmidt und Maximilian Sauer beim MSV spielen. Sie sind Kandidaten für einen Wechsel noch in diesem Sommer. Der 34-jährige Schmidt ist aktuell Innenverteidiger Nummer sechs im Ranking (Dotchev: "Ich kann nicht alle sechs Innenverteidiger glücklich machen, da bleiben einige auf der Strecke") und gehörte in keinem der drei Saisonspiele zum Aufgebot. Sein Vertrag läuft im kommenden Juni aus.

Sauer kommt nicht an Feltscher vorbei

Der ebenfalls noch nicht in den Spieltagskader berufene Sauer ist erst 27 und hat daher wohl bessere Karten auf dem Transfermarkt als Schmidt. Der rechte Außenverteidiger mit Zweitliga-Erfahrung (96 Einsätze für Braunschweig und Fürth) kommt aktuell nicht an Rolf Feltscher vorbei.

In Kürze wieder mit Einsätzen im Dress der Zebras ist bei Marvin Bakalorz zu rechnen. Er ist nach seiner Zahn-OP wieder im Aufbautraining, kann aber noch nicht alle Übungsformen mitmachen. Dotchev hofft zum Ende der nächsten englischen Woche auf ihn.

Dotchev wird rotieren

Nach den anstrengenden Spielen zuletzt in Saarbrücken (0:2) und Osnabrück verriet der Rekord-Trainer der 3. Liga in der Medienrunde im Hinblick auf das Magdeburg-Spiel: "Zwangsläufig werden wir rotieren."