Schmidt und Mainzer Understatement: "Der Ligaerhalt ist betoniert"

Mainz 05 stellte bei RB Leipzig seine Formstärke unter Beweis und setzte mit einem 3:0 beim ersten Auswärtssieg bei den Sachsen ein echtes Ausrufezeichen.

"Einwandfrei, unglaublich", freute sich Martin Schmidt gegenüber "Sky" über den formidablen Mainzer Auftritt in Leipzig. Dieser sei einer "geschlossenen Teamleistung" und der "Basis knallharte Defensive" geschuldet - und auch, dass man immer wieder Nadelstiche gesetzt habe.

Hoch ansiedeln müsse man die Vorstellung, wenn man mit 3:0 bei einem Champions-League-Anwärter und auch in dieser Höhe verdient gewinnt, meinte der FSV-Sportdirektor weiter. Stimmt, teilweise fahrlässig waren die Gäste nach Marcus Ingvartsens Führungstor (9.) mit ihren Chancen umgegangen und hätten schon zur Pause drei Tore erzielen müssen. Nach Wiederanpfiff zeigte die Svensson-Elf mehr Konsequenz und erhöhte durch den bärenstarken Ludovic Ajorque (57.) und Dominik Kohr (67.).

Sieben Spiele ohne Niederlage am Stück, das ist schon großartig für Mainz. Martin Schmidt

Nach Understatement riecht Schmidts Aussage, dass mit den erreichten 40 Punkten nun der "Ligaerhalt betoniert" sei. Denn mit 20 Zählern sind die Mainzer aktuell hinter Dortmund (22, noch ein Spiel weniger) zweibestes Team in der Rückrunde. Wie der 55-Jährige urteilt, auch weil man die richtigen Rückschlüsse aus der Hinserie gezogen habe. Stolz schwingt mit bei Schmidt, wenn er sagt: "Sieben Spiele ohne Niederlage am Stück, das ist schon großartig für Mainz." Die Erfolgsserie (fünf Siege, zwei Remis) hat die 05er, die mit 124,31 Kilometer Laufleistung (Leipzig: 115,91) aufwarteten, auf Platz 8 und nun sogar in Tuchfühlung zu den internationalen Startplätzen gespült.

Schmidt formulierte auch Ziele. Natürlich habe man den Anspruch, "einstellig und da zu bleiben, wo wir jetzt sind. Wir wollen uns da oben festkrallen, das ist unser Ziel." Und er gibt sich auch optimistisch, denn die Mannschaft zeige "von selbst" in der Rückserie, wo "sie hin will, und das ist nach vorne, sie will sich stetig verbessern".

Gelingt das auch in den verbleibenden Spielen, ist Mainz ein ernsthafter Kandidat für Europa.