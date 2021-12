Schmidt und die "motivierende Drucksituation"

Nach dem Knacks zum Hinrundenfinale peilt Heidenheim in Paderborn die Rückkehr in die Erfolgsspur an.

Die Heidenheimer Erfolgsserie mit drei Siegen in Folge fand am vergangenen Spieltag in Karlsruhe (2:3) ein ärgerliches Ende. Wiedergutmachung ist am Samstag in Paderborn (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gefragt. Gegen die Ostwestfalen tat sich die Mannschaft von Frank Schmidt allerdings immer schwer. In sieben Anläufen gab es noch keinen Sieg, aber immerhin fünf Remis.

Beide Teams haben 27 Zähler auf dem Konto und schielen mit nur zwei Punkten Rückstand auf den drittplatzierten HSV nach oben.

Schmidt warnt vor Michel

FCH-Chefcoach Schmidt zeigt Respekt vor Paderborn. "Sie spielen variabel, mal mit Dreier- und mal mit Viererkette. Die Grundordnung kann auch mal von Halbzeit zu Halbzeit verändert werden. Sie spielen nach vorne und pressen vorne zu." Zudem hätten die Ostwestfalen einen starken Stürmer in ihren Reihen. "Sven Michel hat 13 Tore erzielt, gegen ihn ist es 90 Minuten Schwerstarbeit. Er kratzt immer an der Abseitslinie und ist sehr umtriebig. Er hat einen guten Abschluss und macht die Bälle gut fest."

Wie also sieht das geeignete Gegenmittel aus? "Wir dürfen Paderborn nicht die Möglichkeit geben, groß in die Tiefe zu spielen, sondern müssen frühzeitig an ihnen dran sein", so Schmidt. "Wenn wir den Ball erobern, gibt es Räume für uns. Darmstadt hat das zuletzt gegen Paderborn gut gemacht (1:0, d. Red.). Sie haben wenig zugelassen und das Spiel über eine Standardsituation entschieden. Das kann für uns als eine Art Blaupause dienen."

Thomalla braucht noch Zeit

Personell hat Schmidt wenig Sorgen. "Gianni Mollo und Kevin Sessa sind in Reha. Denis Thomalla trainiert individuell mit unserem Athletiktrainer und wird erst in der Vorbereitung wieder einsteigen. Der Rest ist einsatzfähig", berichtet der Langzeit-Coach.

Seine Vorfreude auf den Jahresabschluss ist offensichtlich: "Wir wollen das Spiel offen halten. Beide Mannschaften haben 27 Punkte und wollen die 30 erreichen. Das ist für das letzte Spiel des Jahres eine motivierende Drucksituation."