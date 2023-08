Schmidt und der Grenzbereich: "Wir wollen gleich überraschen"

Gut 500 Kilometer stramm nach Norden geht es für den 1. FC Heidenheim zu seinem allerersten Auftritt auf der Bühne Bundesliga, rund 1000 Fans werden den Aufsteiger nach Wolfsburg begleiten, um diesen historischen Moment live zu erleben.

Natürlich fiebert der FCH der gesamten Saison entgegen, aber "es gibt nur ein erstes Spiel, da ist die Vorfreude sehr groß und die Spannung hoch", versichert Trainer Frank Schmidt, der diese denkwürdige Partie gewohnt gelassen und mit erprobter Routine angeht. Weder die Vorbereitung, das Drumherum noch der Spielstil werden und sollen sich ändern, "unsere fußballerische DNA werden wir nicht verändern, weil wir gar nichts anderes können".

Weiterhin aktiv, aggressiv und produktiv will der FCH auch in der 1. Liga auftreten, "wir wollen da reinwachsen, uns aber auf keinen Fall verstecken und wollen idealerweise gleich überraschen", versichert Schmidt, aber ebenso, "dass wir genügend Demut mitbringen und wissen, dass jedes Spiel eine große Herausforderung ist".

"Es geht darum, mit Negativerlebnissen richtig umzugehen"

Und so gehen die Heidenheimer das Abenteuer optimistisch, aber mit vollem Bewusstsein bevorstehender Rückschläge an. "Zuletzt hatten wir deutlich mehr Spiele gewonnen als verloren, es kann Situationen geben, die neu für uns sind", ahnt der 49-Jährige, "es geht darum, mit Negativerlebnissen richtig umzugehen. Da werden wir ganz schnell lernen müssen und uns auch mental reinarbeiten in diese erste Bundesligasaison."

Was zugleich impliziert, dass es durchaus nicht die letzte bleiben soll. "Wir wollen als kompakte, geschlossene und entschlossene Einheit so viele Punkte holen, damit wir weiterspielen dürfen in der Bundesliga", erklärt Schmidt, der zum Auftakt auf alle seine Profis zurückgreifen kann, "personell sieht es sehr gut aus, wir haben alle Spieler zur Verfügung und die Qual der Wahl. Alle sind konzentriert, alle wollen dabei sein, aber das geht nicht, da wird es auch unerfreuliche Entscheidungen geben."

"Es geht darum, Woche für Woche in den Grenzbereich zu kommen"

Exemplarisch für das höhere Niveau im Oberhaus stehe auch Wolfsburg für ein "hohes und intensives Pressing und Gegenpressing, wir werden mehr reagieren müssen als wir gewohnt sind", prognostiziert Schmidt, der Lösungen aus diesen engen Situationen unter Zeit- und Gegnerdruck deshalb zum Schwerpunkt der Vorbereitung erhob, ob nun mit oder gegen den Ball, "es geht darum, Woche für Woche in den Grenzbereich zu kommen". Dann rechnen sich die Heidenheimer durchaus zu Recht eine Chance aus, die Klasse zu halten. "Fußball ist ein Mannschaftssport, da gewinnt nicht immer die Mannschaft mit den besseren Einzelspielern", wer wüsste das besser als Schmidt, "es geht darum, wie das Kollektiv am Ende funktioniert." In dieser Hinsicht jedenfalls ist der FCH bestens vorbereitet.