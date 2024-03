Schmidt über kurioses Gegentor: "Für viele lustig, für uns nicht"

Groß war die Enttäuschung in Heidenheim nach dem 1:2 gegen Frankfurt - und das zu Recht, denn es wäre mehr drin gewesen für den Aufsteiger, wie Trainer Frank Schmidt feststellte.

Es falle ihm "schwer", die 1:2-Niederlage zu verkraften, gab der 50-Jährige nach Abpfiff bei Sky zu und verwies auf die Leistung seiner Schützlinge. "Wir waren in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, hatten mehr vom Spiel und mehr Torabschlüsse." Und dennoch lag man zur Pause zurück, weil ein Platzfehler die Gästeführung begünstigte. "Dass Frankfurt so bei uns in Führung geht, ist extrem bitter", sagte Schmidt und betonte: "Für viele lustig, für uns nicht."

Das 0:1 in der 39. Minute war in der Tat ungewöhnlich, da der Ball kurz vor Heidenheims Schlussmann Kevin Müller hochsprang, sodass dieser beim Versuch, zu klären, ein Luftloch schlug und anschließend das Spielgerät restlos bedient aus dem eigenen Netz holen musste. "Man kann ihm keinen Vorwurf machen", nahm Schmidt seinen Torhüter in Schutz: "Er wird von Marmoush unter Druck gesetzt und kann vielleicht keine zwei Kontakte nehmen."

Ohnehin sei der Fehler vorher passiert - und zwar im Mittelfeld, als man den weiten Abschlag von Kevin Trapp nicht richtig klärte. "Wir dürfen den Ball nicht mit dem Kopf zurückklären, sondern zur Seite", monierte der Coach und meinte lapidar: "Es ist ärgerlich, dass wir so ein Slapstick-Tor bekommen."

Schmidt macht keine Vorwürfe

Unzufrieden war Schmidt auch mit dem Start in Hälfte zwei, genau genommen mit dem Gegentor zum 0:2 durch Niels Nkounkou, der nach erfolgreichem Dribbling gegen Marnon Busch ins kurze Eck getroffen hatte (49.). "Wir klären den Ball in die Frankfurter Füße", sagte Schmidt mit Blick auf die Torentstehung, das von Busch verlorene Eins-gegen-eins-Duell sei anschließend "schwer zu verteidigen" gewesen.

"Wenn man so früh das 0:2 kassiert, wird es schwer", weiß der Heidenheimer Trainer. Umso mehr freute er sich über die Leistung seiner Schützlinge im Anschluss. Nach dem 2:0 "hat nur noch eine Mannschaft gespielt - das waren wir. Wir hätten mindestens den Punkt verdient", zumal man nach dem Anschlusstreffer von Marvin Pieringer "nur noch eine Hundertprozentige zugelassen" habe.

Allgemein wollte er aber der "Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Das will ich auch nicht, weil wir alles gegeben haben, wir haben Frankfurt hinten reingedrückt - und Kleindienst muss eigentlich noch das 2:2 machen." Schmidt bezog sich damit eine Chance tief in der Nachspielzeit, als Tim Kleindienst den durchaus möglichen Ausgleich liegenließ. Es wäre das "gerechte Ergebnis" gewesen, wie Schmidt meinte.

"Er wollte ihn als Aufsetzer ins kurze Eck setzen", mutmaßte Schmidt und meinte, dass das vielleicht auch mit schwindenden Kräften zu tun gehabt hatte. "Er hat so viel gearbeitet, da spielt Müdigkeit auch eine Rolle", stellte der Trainer fest und wollte seinem Stürmer ebenfalls keinen Vorwurf machen. Am Ende habe man verloren, das sei "schade", aber: "Meine Mannschaft hat eine richtig gute Leistung gezeigt."