Schmidt spielt den Ball zu Walter: "Muss der Kollege in Hamburg beantworten"

Durch ein 3:0 in Hannover ist der 1. FC Heidenheim wieder Zweiter - zumindest über Nacht. Trainer Frank Schmidt will oben dran bleiben, ohne sich auf die Konkurrenz zu konzentrieren.

Am Ende genügte Heidenheim in Hannover eine gute Viertelstunde. Bis zur 30. Minute war das Spiel ausgeglichen gewesen, ehe Jan-Niklas Beste die Führung besorgte und ein brutal effizienter FCH noch vor dem Pausenpfiff auf den 3:0-Endstand stellte. Coach Frank Schmidt musste nach Abpfiff bei "Sky" trotz des komfortablen Ergebnisses aber zugeben, dass es "nicht so einfach war, das hat man auch in den ersten 20 Minuten gesehen". Dann, so der 49-Jährige weiter, "waren wir sehr effektiv und haben früh die Weichen in der ersten Halbzeit auf Sieg gestellt".

"Dosenöffner" Beste

Eine besondere Rolle war dabei Jan-Niklas Beste zugekommen, der den ersten Treffer erzielt und die zwei weiteren Erfolgserlebnisse vorgelegt hatte. "Dosenöffner" sei der beste Vorlagengeber der Liga (zehn Assists) seinem Trainer zu Folge damit gewesen, musste sich in der Bewertung seines kongenialen Partners Tim Kleindienst aber hinter Keeper Kevin Müller anstellen.

Ich glaube, die wichtigste Situation im ganzen Spiel war der gehaltene Elfmeter. Tim Kleindienst

"Ich glaube, die wichtigste Situation im ganzen Spiel war der gehaltene Elfmeter", führte der Stürmer aus und begründete: "Damit hat uns der 'Mü' so im Spiel gehalten, dass wir nicht in diese Phase reinrutschen, in der wir vielleicht anfangen nachzudenken." Gegen den HSV (3:3 nach 3:0-Führung) und Kaiserslautern (2:2 nach 2:0-Führung) war dies zweimal nicht gelungen, gegen Hannover habe der FCH es laut Kleindienst dank Müllers Parade "souverän verteidigen" können.

FCH legt im Fernduell vor

Der HSV ist dabei das richtige Stichwort, denn im Aufstiegskampf hat Heidenheim die Rothosen nun wieder hinter sich gelassen. Zumindest über Nacht darf man auf der Ostalb den zweiten Tabellenplatz feiern. "Wir haben gesagt, wir wollen heute vorlegen", verriet Schmidt das erfolgreiche Vorhaben seines Teams, durch das die Hanseaten im Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern unter Druck sind. Darüber wollte der Heidenheimer Erfolgscoach aber nicht spekulieren: "Mir ist das egal, das muss der Kollege in Hamburg beantworten."

Der Ball liegt damit in jeder Hinsicht in der Hamburger Hälfte. Der 1. FC Heidenheim wird am Sonntag, 23. April, wieder eingreifen können. Dann muss er Qualitäten im Nachlegen zeigen. Während der HSV bereits am Freitag zuvor im Derby gegen St. Pauli gefordert ist, empfängt Heidenheim zwei Tage später Holstein Kiel (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).