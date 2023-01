Schmidt: "Sind weit davon entfernt, ein Schwergewicht zu sein"

Der 1. FC Heidenheim knackte in der Hinrunde etliche Vereinsrekorde und geht auf Platz 3 in vielversprechender Position in die Rückrunde und ins Rennen um den Aufstieg. Erklärte Zielsetzung ist der aber nicht, sagt Coach Frank Schmidt.

Es geht wieder los - und für Heidenheim und Frank Schmidt nach oben? IMAGO/Eibner