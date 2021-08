Schmidt schwärmt von der "Next Generation"

Der Auftaktsieg der personell gebeutelten Mainzer gegen RB Leipzig (1:0) darf getrost als "Sensation" gewertet werden. Für 05-Sportdirektor Martin Schmidt ist diese mehr wert als drei Punkte.

Wie das Mainzer Rumpfteam nach dem Corona-Schock der vergangenen Woche den Ausfall von elf Profis meisterte, war in der Tat beeindruckend. "Damit hat auch Leipzig nicht gerechnet. Wahrscheinlich sind sie die ganze Woche davon ausgegangen, dass hier alles zusammenbricht", mutmaßt Martin Schmidt. Dass es gänzlich anders kam, so der Schweizer, sei nicht zuletzt 05-Coach Bo Svensson zu verdanken: "Bo hat ab Mittwochabend, Donnerstagmorgen umgeswitcht in der Ansprache: Wenn wir nicht die beste Mannschaft zusammenhaben, machen wir eben ein Pokalspiel daraus." Nach dem Motto: "Ein Zweitligist sind wir zu 100 Prozent, das ist unsere Chance, wir wollen den Großen schlagen."

Es war von vornherein klar, dass wir nicht aufgeben. Martin Schmidt

Die Chance beim Schopf packten dann auch zwei Akteure aus dem eigenen Nachwuchs, die jeweils ihre Startelf-Premiere in der Bundesliga feierten: Niklas Tauer (20) auf der Doppel-Sechs und der erst 18-jährige Offensivmann Paul Nebel bestanden ihre Feuertaufe mit Bravour (jeweils kicker-Note 3). Für Schmidt verkörpert das Duo die "Next Generation" nach den bereits etablierten Eigengewächsen Leandro Barreiro und Jonathan Burkardt. "Hut ab davor, was Niklas und Paul gezeigt haben", schwärmt der Sportdirektor, "das ist ein Spiegelbild der Mannschaft, des ganzen Vereins." Von der Mainz-DNA sind die Youngster augenscheinlich in der Tat durchdrungen, wie Nebel durchblicken ließ: "Die Jungs aus der U 23 wurden sehr, sehr gut aufgenommen. Und es war von vornherein klar, dass wir uns nicht aufgeben - wie in der letzten Saison."

Ein Schlüsselerlebnis auch für die Reservisten

Derweil richtet Schmidt sein Augenmerk auch noch auf jene Spieler aus dem Unterbau, die gar nicht zum Einsatz kamen, sondern auf der Bank saßen. Gerade auch für sie, prophezeit der 54-Jährige, sei der Überraschungserfolg ein Schlüsselerlebnis gewesen: "Bis auf Stephan Fürstner und Luca Kilian bestand die Bank aus U-19-Spielern. Das ist unglaublich. Aber das sind alles Talente, die schon oben mittrainiert haben, die dritte Generation. Auch diese Spieler werden dieses Erlebnis mit dieser Stimmung lange nicht vergessen. Die wissen jetzt erst Recht, warum sie morgens aufstehen und Tag für Tag trainieren. Nämlich, um sich genau das Erlebte hier irgendwann zu verwirklichen." So gesehen wäre der Coup zum Start weitaus mehr als nur eine höchst erfreuliche Momentaufnahme.