Schmidt schiebt Darmstadt den Druck zu: "Dann ist nichts mehr sicher"

Zum Zweitliga-Topspiel am Samstagabend empfängt der 1. FC Heidenheim Tabellenführer Darmstadt 98. FCH-Coach Frank Schmidt sieht sich in der komfortableren Situation.

Sechs Punkte trennen aktuell Heidenheim vom Tabellenführer, auch nach diesem Spieltag ist dem FCH der Relegationsrang sicher. Eine Tabellensituation, die sich Schmidt in der Pressekonferenz auch zum Saisonende wünscht: "Es wäre überragend, wenn wir es schaffen würden, in der derzeitigen Konstellation in die letzten drei Spieltage zu gehen. Dann hätten wir eine realistische Chance, um die vorderen Plätze zu spielen."

Den Druck, dass das Aufstiegsrennen noch spannender werden könnte, schiebt Schmidt Darmstadt zu: "Mit einem Sieg gegen uns können sie einen gewaltigen Sprung machen, mit neun Punkten Vorsprung wäre das mehr als die halbe Miete." Bei einer Darmstädter Niederlage sehe die Welt schon wieder anders aus. "Dann ist auf einmal gar nichts mehr so sicher, dementsprechend ist jede Menge Brisanz in dem Spiel", sagt Schmidt.

"Dann haben wir eine Chance"

Der 49-Jährige zeigte sich beeindruckt von der Standardgefahr und der Defensivleistung der Darmstädter: "Wenn du dann noch triffst, dann bist du zurecht Erster." Schmidt erklärt auch, wie es gelingen kann, die Lilien zu schlagen: "Wenn dieser eine Standard, diese eine Unachtsamkeit beim Gegner liegt, und wenn wir diese Effektivität haben, die wir in der ganzen Saison schon an den Tag legen, dann haben wir eine Chance."

Schmidt kann sich auf Schimmer und Theuerkauf verlassen

Im Schatten von Toptorschütze Tim Kleindienst trat zuletzt auch Stefan Schimmer, der den Siegtreffer in Bielefeld erzielte, als wichtiger Spieler in Erscheinung. "Immer wenn 'Bombe' trifft, dann haben wir alle Spiele gewonnen, insofern hätten wir nichts dagegen, wenn es morgen ähnlich ist", so Schmidt. Der Trainer hatte auch für Norman Theuerkauf lobende Worte: "Es ist ein großer Mehrwert, wenn man einen Spieler in der Hinterhand hat, der sofort funktioniert."