Schmidt resigniert: "Wir hätten mindestens das 3:3 machen müssen"

Nach zuvor drei Siegen am Stück erlitt der 1. FC Heidenheim am Sonntag eine ärgerliche Niederlage in Karlsruhe - weil der FCH zu inkonsequent im letzten Drittel war, wie der Coach bemerkte.

Musste nach drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen: FCH-Coach Frank Schmidt. imago images/Eibner