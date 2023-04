Schmidt philosophisch: "Wer zu viel träumt ..."

Der 1 FC Heidenheim steht fünf Spieltage vor Schluss auf Aufstiegsrang 2 und bei der SpVgg Greuther Fürth vor der nächsten Bewährungsprobe. Coach Frank Schmidt schärft die Sinne.

Schmidt: Träumereien sind erlaubt

"Ich weiß, dass die Spieler vom Aufstieg träumen", gab Schmidt auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag Einblick in das Seelenleben seiner Profis, auf die am frühen Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das Gastspiel in Fürth wartet. Angesichts der aktuellen Tabellensituation - Heidenheim rangiert mit 57 Punkten vier Zähler hinter Spitzenreiter Darmstadt und einem vor dem HSV - ist das ein Stück weit ja auch logische Konsequenz: "Bei uns darf auch jeder vom Aufstieg sprechen", sagt der 49-Jährige, warnt aber gleichzeitig vor zu vielen Luftschlössern: "Aber wer zu viel träumt, wird sein Leben verpassen."

Damit das nicht passiert, braucht der FCH dieselbe Effizienz und Konsequenz im Abschluss wie zuletzt bei den beiden Erfolgen gegen Kiel (3:0) und zuvor in Hannover (3:0). Schmidt erwartet bei den Franken ein schweres Spiel. Er weiß um die Heimstärke der SpVgg, die sich in dieser Saison vor den eigenen Fans nur einmal hat geschlagen geben müssen (7/6/1) und vor allem unter Alexander Zorniger zur Heimmacht avanciert ist (6/1/0).

Schmidt hat Respekt vor den Motivationskünsten seines Gegenübers - Zorniger hatte nach dem 0:2 der Fürther in Rostock herbe Kritik an seinen Schützlingen geübt. "Uns erwartet ein Gegner, der zuletzt unzufrieden war. Vor allem der Trainer hat das gesagt und ich weiß, was es bedeutet, wenn Alexander Zorniger das sagt", erwartet Schmidt eine Reaktion der SpVgg.

Für Heidenheim, das in Bestbesetzung antreten kann, gilt es beim Tabellenelften also dagegenzuhalten. Dies gelang in Fürth zumeist richtig gut, nur bei der einzigen Niederlage in der Saison 2017/18 (0:1) kassierte der FCH ein Gegentor und blickt ansonsten auf drei Siege und drei Nullnummern zurück.