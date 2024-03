Schmidt nach verpasstem Auswärtscoup: "Glücklich ist heute keiner"

Eigentlich lag Heidenheim in Stuttgart schon aussichtslos zurück. Bis in die achte Minute der Nachspielzeit führten dann aber die Gäste. Mit dem wilden 3:3-Remis war am Ende keiner so wirklich glücklich - zumindest nicht unmittelbar nach Spielschluss.

Wusste direkt nach dem Spiel nicht so recht, was er vom 3:3 in Stuttgart halten sollte: Heidenheims Trainer Frank Schmidt. IMAGO/Michael Weber