Schmidt kurios: Mit Standards gegen die Standardspezialisten

Heidenheims Chefcoach Frank Schmidt setzt am Samstag im Heimspiel gegen Tabellenführer FC St. Pauli (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf eine kuriose Strategie.

Obwohl die Kiez-Kicker nach Aussage von Trainer Schmidt in dieser Saison noch kein Gegentor nach einer Standardsituation kassiert haben, will er sie genauso knacken. "Wir haben an den letzten beiden Trainingstagen Torabschlüsse und Standards explizit geübt. Darauf lag der Fokus, damit wollen wir ihnen wehtun", so Schmidt. Da St. Pauli derzeit die zweitbeste Defensive der 2. Liga stellt (acht Gegentreffer, nur Nürnberg ist mit sieben Gegentoren besser), hält Schmidt Torerfolge gegen die Hanseaten über Standardsituationen für etwas wahrscheinlicher.

Torjäger Tim Kleindienst steht Schmidt dabei zur Verfügung. "Wir mussten am Anfang der Woche krankheitsbedingt auf Tim Kleindienst verzichten, er ist aber seit gestern wieder im Training. Zudem hat sich Tim Siersleben leider am Sprunggelenk verletzt, ist umgeknickt und wird die ein oder andere Woche ausfallen", erklärt der FCH-Coach.

Geipl ist außen vor

Für Andreas Geipl wird's wohl wieder nicht für die Startformation reichen. Als der Mittelfeldspieler im Sommer 2020 aus Regensburg nach Heidenheim wechselte, strebte er natürlich einen Stammplatz an. Beim FCH war die Vakanz auf der Sechs vor allem durch den Abgang Niklas Dorschs gegeben. In der Vorsaison stand Geipl 17-mal in der Anfangself, brachte es in Summe auf 24 Einsätze. Die Leistungskurve aber zeigte gegen Saisonende steil nach unten. Diesen Trend konnte der 29-Jährige auch nicht in der Sommerpause aufhalten, im Mittelfeld setzt Trainer Schmidt auf andere Spieler. Zweimal wurde Geipl 2021/22 bisher eingewechselt, kam dabei aber auf nicht einmal zehn Spielminuten.

Schöppner agiert mit beeindruckender Ruhe

Auch, weil Schmidt häufig nur noch mit einer Sechs statt Doppelsechs spielen lässt. Hinzu kommt, dass der FCH im Sommer 2020 mit Jan Schöppner einen Spieler vom damaligen Regionalligisten SC Verl holte, der sich viel schneller an die 2. Liga gewöhnt hat, als es die Verantwortlichen vermutlich selbst erhofft hatten. Schöppner agiert mit einer beeindruckenden Ruhe im Mittelfeld und kam in dieser Saison in allen neun Partien zum Einsatz, spielte seit dem 3. Spieltag jeweils durch. Immer öfter schaltet sich der 22-Jährige auch in die Offensive ein und ist bei Standards gefährlich, auch wenn er beim FCH noch torlos ist.