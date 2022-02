Schmidt kündigt Startelfdebüt von Siersleben an

Dem 1. FC Heidenheim winkt am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Heimspiel gegen Hannover 96 zumindest vorübergehend der Sprung auf Platz 3. Coach Frank Schmidt muss in der Innenverteidigung umstellen.

Mit Oliver Hüsing fehlt den Schwaben beim Heimspiel gegen Hannover ein Dauerbrenner und Leistungsträger (kicker-Note 3,28). Der 28-Jährige, der in allen bisherigen 20 Partien von der 1. bis zur 90. Minute auf dem Platz gestanden hat, ist positiv auf COVID-19 getestet worden und hat sich in häusliche Isolation begeben, in der auch Denis Thomalla noch feststeckt.

Schmidt schenkt Siersleben das Vertrauen

Auf seinen Vertreter hat sich Frank Schmidt bereits festgelegt, der FCH-Coach setzt im Abwehrzentrum auf Tim Siersleben (21), wie er am Donnerstag ankündigte. Für den vor der Saison vom VfL Wolfsburg gekommenen Youngster ist es nach fünf Kurzzeiteinsätzen seine Startelfpremiere.

In wieweit die nach dem Corona-Ausbruch vor dem Duell beim FC Hansa Rostock fünf betroffenen Profis zur Verfügung stehen werden, blieb zunächst unklar. "Sie sind wieder auf dem Platz. Wir müssen aber schauen, wie weit sie sind. Über 90 Minuten werden wir sie noch nicht einsetzen können", sagte Schmidt.

FCH plant, die Bilanz auszugleichen

Heidenheim, als aktueller Tabellensechster mittendrin im Aufstiegsrennen, braucht im achten Zweitliga-Duell (bislang 3/0/4) gegen das zuletzt stabile Hannover (inklusive Pokal 2/1/0 ohne Gegentor) einen Sieg, um sich zumindest vorübergehend auf Platz 3 zu schieben. Schmidt warnte sein Team vor dem Umschaltspiel der 96er sowie vor den schnellen und quirligen Akteuren - insbesondere vor Angreifer Maximilian Beier.