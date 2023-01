Schmidt: "Klar gucken wir, was wir offensiv machen können"

Mainz muss aktuell auf drei Offensivspieler verzichten. Sportdirektor Martin Schmidt hält deswegen Augen und Ohren offen, in Aktionismus wollen die Rheinhessen aber nicht verfallen.

Martin Schmidt hält in Sachen Transfers Augen und Ohren offen IMAGO/Sportfoto Rudel

Für viele Vereine ist das erste Spiel nach so einer langen Pause, wie die der mehr als zweimonatigen WM-Unterbrechung, eine erste Standortbestimmung. Für den Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt trifft dies nur bedingt zu. Zwar habe er beim 1:1 in Stuttgart "viel Gutes gesehen", andererseits allerdings auch viele Dinge, die Schmidt auf "fehlenden Rhythmus" zurückführte. "Jetzt weiß man, dass man immer noch nicht genau weiß, wo man steht", ließ der 55-Jährige seine Bewertung nach der Partie am "Sky"-Mikrofon erst einmal offen.

Mainzer Verletztenmisere im Angriff

Man habe gemerkt, dass seine Nullfünfer "ab einer gewissen Phase mit dem Unentschieden zufrieden" waren. Gerade in der zweiten Hälfte konnte der FSV - bis auf einen Lattentreffer von Aymen Barkok - keine echte Torgefahr ausstrahlen. Hier sieht Schmidt einen Ansatzpunkt, der aber eher in seinen Aufgabenbereich fällt. Delano Burgzorg (Knöchelverletzung) und Marlon Mustapha (Reha nach Oberschenkel-OP) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung wie Jonathan Burkardt (Aufbautraining nach Knie-OP), dessen Comeback sich verzögert. Trainer Bo Svensson fehlen damit also aktuell drei Angriffsalternativen.

"Es ist klar, dass wir gucken, was wir offensiv machen können", sagte Schmidt daher. Vor allem im Sturmzentrum sieht der Sportdirektor Handlungsbedarf. Zwar verwies Schmidt auch auf die jungen Mainzer Angreifer Nelson Weiper (17), Brajan Gruda (18) und Ben Bobzien (19) - diese werden auch ihre Einsatzzeit bekommen -, doch von den arrivierten sind momentan nur Karim Onisiwo und Marcus Ingvartsen einsatzfähig. Während Ingvartsen per Foulelfmeter zum 1:1-Endstand traf, war Onisiwo wie gewohnt einsatzfreudig, allerdings gegen Stuttgart auch torungefährlich.

In Aktionismus will Schmidt dennoch nicht verfallen, "wir müssen nicht". Nur wenn es sportlich und wirtschaftlich passe, werde Mainz auf dem Markt aktiv werden. Bis zum 31. Januar haben die Mainzer noch Zeit, danach schließt das Winter-Transferfenster.