Schmidt kann doch nicht: Gundelfingen muss auf Heger setzen

Der FC Gundelfingen wollte eigentlich mit Mario Schmidt als neuen Trainer in die restliche Saison der Bayernliga Süd starten. Doch Schmidt kann seine neue Aufgabe nicht antreten, jetzt schlägt die Stunde von Mittelfeldspieler Stefan Heger.

Am Dienstag hätte sie eigentlich beginnen sollen, die neue Zeitrechnung beim FC Gundelfingen: Mit Mario Schmidt als neuen Trainer wollte der FCG in die Wintervorbereitung starten und nach Wiederbeginn in der Bayernliga Süd alle Zweifel am Klassenerhalt zügig beseitigen.

Doch daraus wird nichts: Schmidt plagen offenbar seit kurzem gesundheitliche Probleme. "Wir haben uns zweimal getroffen, und es ist Mario deutlich anzusehen, dass es ihm nicht gut geht", schildert der Sportliche Leiter Stefan Kerle auf der vereinseigenen Internetseite seine betrüblichen Erkenntnisse.

Bei den bayerischen Schwaben wird deshalb der spielende Co-Trainer Stefan Heger in die erste Reihe rücken. Ob der 159-malige Regionalliga-Spieler (FC Memmingen) diese Aufgabe auf dem Platz oder doch ausschließlich am Spielfeldrand ausüben wird, soll sich laut FCG im Verlauf der Vorbereitung zeigen. Der 32-Jährige wird auf jeden Fall durch den neuen Co-Trainer Chrisovalantis Chalkidis und Kerle unterstützt. Angedacht ist diese Konstellation zunächst bis Saisonende.