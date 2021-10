Schmidt: "Kaltes 0:3" wirft Dynamo nicht um

Dynamo Dresden enttäuschte bei St. Pauli trotz des klaren 0:3 nicht. Coach Alexander Schmidt lobte den Gegner über den grünen Klee und richtete den Blick nach vorne.

Den Sieg der Kiez-Kicker erkannte Schmidt auf der nachfolgenden Pressekonferenz neidlos an. Auch wenn er sich natürlich darüber ärgerte, dass seine Schützlinge bereits nach einer Minute durch Christopher Buchtmann mit 0:1 hinten lagen. Der frühe Gegentreffer habe "weh getan", sein Team sei beeindruckt gewesen von "St. Paulis unheimlicher Wucht nach vorne". Bis zur Pause hätte der Rückstand höher sein können, man habe sich "in die Kabine gerettet".

In der Halbzeit wurde dann vereinzelt an Stellschrauben gedreht, was dazu geführt habe, dass "wir ordentlich rausgekommen sind". Richtig gefährlich wurde Dresden trotz ausgeglichenerem Spiel aber nicht, St. Paulis 2:0 durch Guido Burgstallers Elfmeter (73.) war dann die Vorentscheidung.

Der Weg in die 1. Liga führt meiner Meinung nach über St. Pauli. Alexander Schmidt

"Am Ende steht dann ein kaltes 0:3", konstatierte Schmidt, der seinen Profis aber keine großen Vorwürfe machte, obschon man in verschiedenen Situationen nicht griffig genug gewesen sei. "Wenn du fünf Prozent weniger aggressiv bist, wirst du bestraft." Vor allem von einem Kontrahenten, dem der Dynamo-Trainer höchsten Respekt zollt und über den er wahre Lobeshymnen ergoss: "St. Pauli war bisher der stärkste Gegner. Sie lassen hinten kaum etwas zu, sind im Spielaufbau super kreativ, haben brutales Selbstvertrauen - der Weg in die 1. Liga führt meiner Meinung nach über St. Pauli."

Umwerfen werde die Niederlage Dresden nicht, dessen ist sich der 52-Jährige sicher. "Wir haben in der Woche zuvor 3:0 gegen Bremen gewonnen, jetzt haben wir 0:3 verloren. Wir werden normal analysieren und sind ja nicht in einer Krise. Wir werden wieder angreifen beim nächsten Spiel", kündigte Schmidt an.

Giorbelidze reist zum Nationalteam

Der Trainer wird sein Team in der Länderspielpause auf das Duell gegen den 1. FC Nürnberg (Sonntag, 17. Oktober, 13.30 Uhr) vorbereiten. Zunächst nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen wird dabei Guram Giorbelidze, der am Millerntor in der 2. Liga debütiert und seine Sache "ordentlich gemacht" habe. Der Linksverteidiger wurde vom georgischen Fußballverband für die Qualifikationsspiele für die WM 2022 gegen Griechenland (9. Oktober) und im Kosovo (12. Oktober berufen).