Schmidt im Interview: "Das ist für Mainz 05 ein ehrgeiziges Ziel"

Vor sieben Jahren qualifizierte sich Mainz 05 zuletzt für einen europäischen Wettbewerb. Der Trainer damals: Martin Schmidt. Im Interview erklärt der FSV-Sportdirektor, warum die Verantwortlichen 2023 auf eine ähnliche Strategie setzen wie damals.

2015/16 hatte der 1. FSV Mainz 05 nach 25 Spieltagen die ominösen 40 Punkte erreicht. Das Team von Bo Svensson liegt derzeit bei 37. Drei Punkte fehlen auch zu Tabellenplatz sechs. Im Umgang mit der Zielsetzung gibt es Parallelen zwischen damals und heute.

Herr Schmidt, 2016 ist Mainz mit Ihnen als Trainer und Christian Heidel als Sportchef in die Europa-League eingezogen, wie gingen Sie seinerzeit in der Rückrunde mit der Zielsetzung um?

Ganz entspannt. Wir haben es damals weder intern aktiv angesprochen noch nach außen als Ziel formuliert und auch nicht fünf Spiele vor Schluss eine Teamsitzung gemacht, in der es darum ging, was wir alles erreichen können. Wir haben ausschließlich über die Leistung gesprochen. Aber uns war auch klar, dass wir uns, wenn wir weiter die Leistung bringen, auf jeden Fall in den Top Ten halten, was sicherlich damals auch ein ambitioniertes Ziel war. Wir haben aber die gesamte Zeit normal weitergearbeitet und den Fokus auf uns belassen. Eigentlich war alles so wie jetzt.

Braucht es in so einer Situation nicht auch neue Ziele?

Die Mannschaft und das Trainerteam sind doch eh von innen heraus motiviert und verlieren nicht vorsätzlich zweimal, damit sie nichts mit den europäischen Startplätzen zu tun haben. Ziele machen immer Sinn für einen Verein wie Mainz 05, aber nur für kleine Zeiträume. Bei Fernzielen läuft man Gefahr, sie frühzeitig aus den Augen zu verlieren. Damit würden wir uns selbst ein Bein stellen, weil wir das Risiko eingingen, künstlich Enttäuschung zu erzeugen.

Wir können unsere Rolle gut einschätzen, für uns muss für den maximalen Erfolg bei unserer Leistung alles zusammenpassen. 2016 war eines unserer Leitmotive: Leistung ist planbar, Erfolg aber nicht. Damit sind wir gut gefahren, hatten absolute Ruhe, was auch dazu beitrug, dass wir am Ende auf Platz sechs gelandet sind. Das Wort "Europa League" haben wir als Vereinsziel bis zum 34. Spieltag nicht in den Mund genommen.

Stand es auf dem Index?

Ganz und gar nicht, wir haben es intern einfach nicht thematisiert und dadurch nicht zusätzlich angeschoben. Gefragt hat man uns aber natürlich oft, das ist auch kein Problem, so lange der Fokus der Spieler auf der Leistung liegt.

Wie blicken Sie auf die aktuelle Entwicklung?

Nach vier Siegen und einem Unentschieden nacheinander ist die alte Heimstärke zurück, gleichzeitig sind wir auswärts solider geworden. Wir haben entscheidenden Abstand nach unten gewonnen. Wie eng es trotzdem in der Tabelle zugeht, zeigt der letzte Spieltag. Uns ist gegen den Tabellenvierten Freiburg ein Unentschieden gelungen, aber wir haben zwei Tabellenplätze verloren.

Andererseits hat Mainz den Abstand auf den Tabellensechsten Eintracht Frankfurt um einen Punkt auf drei Zähler verkürzt …

… das macht es ja so verrückt an diesem Spieltag, gerade wenn wir auf Ziele angesprochen werden. Haben wir uns jetzt verbessert oder verschlechtert? Darüber sollten wir uns keine Gedanken machen. Wir sind aktuell Neunter, ein einstelliger Tabellenrang ist mit unseren Möglichkeiten immer etwas Großes.

Muss sich Mainz angesichts von 37 Punkten nicht trotzdem demnächst ein neues Ziel setzen?

Wir sagen doch recht offen, dass wir uns gerne auf einem einstelligen Tabellenplatz in den Top Ten behaupten wollen. Das ist für Mainz 05 ein durchaus ehrgeiziges Ziel und schließt nichts aus.