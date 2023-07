Schmidt: "Ich darf die Berliner Luft genießen und das ist wunderschön"

Stephan Schmidt ist in seiner Trainerkarriere schon viel rumgekommen, doch Hertha BSC ist für den 46-Jährigen eine besondere Station, wie der neue Coach der Berliner U 23 im Interview durchblicken lässt.

Die zweite Mannschaft von Hertha BSC geht mit einem neuen Trainer in die kommende Regionalliga-Saison. Doch Stephan Schmidt (46) ist bei der "Alten Dame" alles andere als neu, hat schon als Spieler und zuletzt als U-17-Trainer die von ihm beschriebene "Berliner Luft" tief inhaliert.

In der vergangenen Saison trainierten Sie noch die U-17-Mannschaft im Verein, nun die U 23. Mussten Sie lange überlegen, als das Angebot kam, Herr Schmidt?

Ich war zu meiner Zeit als aktiver Spieler selbst zwei Jahre lang Kapitän der U 23 bei Hertha, kenne also die Situation der Spieler und die Besonderheiten einer zweiten Mannschaft. Dies macht mir den Einstieg leichter, auch wenn es eine herausfordernde Aufgabe ist.

Hat sich Ihr Aufgabengebiet denn groß verändert?

Ich habe in meiner Karriere schon das große Glück gehabt, auch bei einigen Vereinen in der Akademie (VfL Wolfsburg, Hannover 96, Hertha BSC, Anm.d.Red.) sowie bei den Profis (Energie Cottbus und SC Paderborn in der 2. Bundesliga, Würzburger Kickers in der 3. Liga, Anm.d.Red.) als Trainer zu arbeiten. Daher fällt mir der Umstieg jetzt leicht. Die Herausforderung besteht darin, mit der jungen Mannschaft in der Liga zu bestehen. Die Hauptaufgabe ist, das Team bestmöglich vorzubereiten und die einzelnen Spieler weiterzuentwickeln.

Wie schätzen Sie allgemein die Regionalliga Nordost in der Saison 2023/24 ein?

Meines Erachtens ist es die stärkste Regionalliga-Staffel aller Zeiten. Viele Mannschaften haben mit Blick auf den direkten Aufstiegsplatz enorm aufgerüstet. Dadurch hat sich die Qualität innerhalb der Staffel deutlich erhöht. Wir freuen uns auf die Atmosphäre, Kulissen und starke Gegner.

Welche Zielstellung haben Sie mit Ihrem Team?

Wir haben hochtalentierte Spieler in unseren Reihen. Es gilt, diese jungen Spieler auf den Profifußball vorzubereiten und für höhere Aufgaben zu wappnen. Das gelingt mit Ruhe sowie Geduld und es ist ein Prozess. Das Ziel ist es aber natürlich auch, dass wir uns als Mannschaft schnellstmöglich finden. Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass es eventuell etwas Zeit benötigen wird. Nichtsdestotrotz möchten wir von Beginn an wettbewerbsfähig sein und einen guten Fußball spielen.

Sie sind in Berlin geboren, haben von 2003 bis 2005 selbst für Hertha BSC II gespielt und waren von 2007 bis 2009 bereits Co-Trainer der U 19 sowie letzte Saison U-17-Trainer. Was bedeutet für Sie die "Alte Dame"?

Ich darf die Berliner Luft genießen und das ist wunderschön. Hertha ist mein Heimatverein. Es gilt für mich, die Talente bestmöglich zu begleiten. Es war schon als Spieler eine hochspannende Phase, mit herausragenden Talenten wie Kevin-Prince Boateng, Ashkan Dejagah oder Patrick Ebert zusammen zu arbeiten. Jetzt kann ich es als Trainer machen.

Mit Kapitän Tony Fuchs (33), Keeper Philip Sprint (30) sowie Nader El-Jindaoui (26) und Maurice Covic (25) bilden vier erfahrene U-23-Spieler das Gerüst der Mannschaft.

Diese Spieler haben Erfahrungswerte und kennen die Liga. Sie sollen die jungen Spieler auf und neben dem Platz führen und sind eine wichtige Hilfe.

Am Freitagabend startet Hertha BSC II mit einem Heimspiel gegen Chemie Leipzig in die neue Saison. Was für einen Gegner erwarten Sie?

Unter Trainer Miroslav Jagatic hat sich Chemie kontinuierlich gesteigert und ist eine Mannschaft, die sich in der ersten Tabellenhälfte wiederfindet. Wir starten gegen einen kompakten und spielstarken Gegner, müssen für einen Erfolg an unsere Leistungsgrenze gehen.

Wer ist für Sie der Meisterschaftsfavorit?

Aufgrund der vergangenen Saison und der gewachsenen Mannschaft sehe ich Energie Cottbus vorne. Schade, dass es der Verein in den Aufstiegsspielen nicht in die 3. Liga geschafft hat. Gemeinsam mit Carl Zeiss Jena und dem BFC Dynamo sind das für mich die Favoriten auf den Aufstieg. Dann gibt es sicher noch das eine oder andere Überraschungsteam.