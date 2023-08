Schmidt: "Ich bin nicht so lange hier, weil wir uns täglich umarmen"

Seit 2007 trainiert Frank Schmidt den 1. FC Heidenheim. Nun, da der dienstälteste Profitrainer der Republik in seine 17. Saison am Stück geht, ist der 49-Jährige in jener Liga gelandet, die für ihn stets "das Größte" war.

Wie man den großen FC Bayern ärgert, weiß dieser Mann nur zu gut. Als Spieler des TSV Vestenbergsgreuth stand er in der Startelf jener legendären Regionalligatruppe, die 1994 den deutschen Rekordmeister durch einen 1:0-Erfolg in der 1. DFB-Pokal-Runde aus dem Wettbewerb warf. Und als Trainer des 1. FC Heidenheim wäre ihm im Viertelfinale 2019 beinahe das gleiche Kunststück geglückt. Hauchzart musste sich der damalige Zweitligist in München mit 4:5 geschlagen geben. Nach dem Aufstieg darf sich der dienstälteste Profitrainer der Republik und Kronprinz bei der Wahl zum Trainer des Jahres nun in der Bundesliga beweisen.

"Das jetzt ist unser größter Aufstieg", sagt Schmidt im Interview mit dem kicker, "das ist ein Quantensprung, eine neue Dimension." Personell, strukturell und fußballerisch sieht er den Klub und die Mannschaft "auf die Aufgabe vorbereitet". Bei der Voith-Arena, aktuell "aufgrund zu weniger Sitzplätze ein zu kleines Stadion, ist der Ausbau auf 25.000 Plätze das Ziel, unabhängig von der Liga." Hinsichtlich des Kaders seien die Hausaufgaben gemacht. "Personell ist unser Kader nahezu komplett, auch hier war klar, dass wir uns keine Spieler mit großer Bundesligaerfahrung leisten können", erklärt der Coach des Zweitligameisters 2022/23. "Das Gute ist, dass wir keine Leistungsträger verloren haben. Ich hätte auch nicht verstanden, wenn wir gerade jetzt welche abgegeben hätten. Das hätte ja impliziert: Der Aufstieg ist das Höchste, was danach kommt, ist egal. Aber ich bin ein absoluter Wettkampftyp, und der Verein hat sich auch dahin entwickelt."

Dass auch er, trotz seiner Verdienste für den 1. FC Heidenheim, bei ausbleibendem Erfolg vom Klub infrage gestellt werden könnte, ist ihm bewusst. "Wenn es eng wird, werden viele Klubs schnell nervös. Wobei ich dann auch verstehe, dass der Druck in den Gremien so groß werden kann, dass fremdbestimmt nichts mehr anderes bleibt, als die Reißleine zu ziehen, bevor es einen selber erwischt", führt Schmidt aus. "Am Ende ist das auch in Heidenheim so, auch ich muss Erfolg haben. Ich bin nicht so lange hier, weil wir uns täglich umarmen und uns sagen, wie toll wir alle sind. Ich sehe mich als Dienstleister und Wettkämpfer mit einer klaren Vorgabe vom Verein."

Schmidt: "Ich will auch noch mal eine andere Facette im Leben erleben"

Auf die Frage, ob er gerne noch mal etwas anderes machen würde, hat er eine klare Antwort: "Nicht würde, ich werde es. Ich kann mir nicht vorstellen, bis ins Rentenalter Trainer zu sein. Ich habe noch genügend Energie und regeneriere superschnell", betont Schmidt. "Aber ich gehe in meine 17. Saison am Stück. Es gab nie die Möglichkeit, mal über längere Zeit durchzuschnaufen. Du bist als Trainer nie wirklich für dich und beschäftigst dich selbst im Urlaub mit dem Verein. Ich will auch noch mal eine andere Facette im Leben erleben." Welche das sein könnte, weiß er sogar schon. "Einer meiner besten Freunde ist ein halber Barista, und ich liebe Tapas, das wollen wir irgendwann zusammenführen, der Ort ist noch offen. Wenn es nach mir geht, eher am Strand. Aber der Zeitpunkt für diesen Schritt ist noch weit weg."

kicker-Redakteur Michael Pfeifer mit Heidenheims Trainer Frank Schmidt.

Dass seine Trainerkarriere vielleicht nach nur einer Station endet, "kann sein, muss aber nicht", sagt Schmidt. Eine neue Aufgabe könnte ihn jedenfalls reizen. "Es hat damit zu tun, mir das auch selber zu beweisen, weil jedes Jahr der Stempel auf meiner Stirn größer wird: Der kann nur Heidenheim, der will nur Heidenheim", konstatiert er. "Das Gegenteil würde ich gerne irgendwann beweisen, denn ich kann leider nicht zwei Klubs parallel trainieren …(lacht) Wenn es nach mir geht, werde ich meinen Vertrag (endet 2027, Anmerkung der Redaktion) erfüllen in der aktuellen Konstellation. Vielleicht verlängere ich ihn aber auch noch mal und beende danach meine Trainerkarriere in Heidenheim - oder ich übernehme mal einen anderen Verein."

Im großen Interview der Montagausgabe (auch als eMagazine erhältlich) spricht Frank Schmidt außerdem über die Heidenheimer Identität, wie ihn Alemannia Aachen geprägt hat, in welchen Bereichen sein Team noch zulegen muss und verrät zudem, was seine größte Schwäche ist.