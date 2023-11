Schmidt hält es mit den Worten der Oma seiner Frau

Heidenheims Trainer Frank Schmidt räumt charmant und unaufgeregt mit den Gerüchten rund um seine Mannschaft auf, die unter der Woche aufgekommen waren, ruft nochmals die Worte der Oma seiner Frau ins Gedächtnis - und wendet sie beim FCH an. Nun möchte man bei Bayern München das Unmögliche möglich machen.

Neben den beiden Langzeitverletzten Elidon Qenaj und Thomas Keller wird auch Marvin Pieringer noch keine Option sein für die Partie beim deutschen Rekordmeister. Der jüngste Erfolg über den VfB Stuttgart war sicherlich wichtig, hatte aber keinen großen Einfluss auf die Allgemeinstimmung beim 1. FC Heidenheim. Die Stimmung sei "normal" gewesen, so Trainer Frank Schmidt. "Es ist ja nicht so, dass wir einmal gewinnen und dann große Freude herrscht."

Es sei aber wichtig gewesen, nach den vier vorangegangen Pleiten mal wieder solch einen "Brustlöser" zu haben, räumt er ein. "Es wäre aber komisch, wenn wir mal wieder ein Spiel gewinnen, dass plötzlich alle ausflippen", so der FCH-Trainer weiter.

Ich war selbst überrascht, was ich da alles gelesen habe. Frank Schmidt über das Transfergerücht von Jerome Boateng

Auch die unter der Woche durch die Medien wandernde Personalie Jerome Boateng kommentierte Schmidt recht kurz. Er wisse nicht, woher solche Gerüchte kämen. "Keine Ahnung, mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich war selbst überrascht, was ich da alles gelesen habe", macht Heidenheims Trainer selbst einen Haken an dieses jüngste Transfergerücht.

Kein Gerücht dagegen war, dass die Leistungen vor dem Sieg gegen Stuttgart keinem Heidenheimer gefallen hatten. Das wurde klar angesprochen, durchaus öffentlich und direkt, was Schmidt nicht nur in der Bundesliga wichtig findet, sondern dies auch im täglichen Leben als sehr wichtig erachtet. "Die Oma meiner Frau hat immer gesagt: Wahrheit muss Wahrheit bleiben - und das muss man auch ansprechen dürfen. Das war eine sehr weise Frau und sie hatte Recht", sagt er. Beim FCH rede man kein schlechtes Spiel gut, oder ein gutes Spiel schlecht.

Über den kommenden Gegner wissen auch die FCH-Spieler mehr als sonst

Die Tatsache, dass man die Bayern regelmäßig, nahezu im Drei-Tage-Turnus beobachten kann, sei für Schmidts Spieler durchaus ein Vorteil. "Da wissen unsere Spieler bei der Einzelspieleranalyse natürlich deutlich mehr über den Gegner. Für uns ist aber wichtig, im Detail zu arbeiten und auf die kleinen, wenigen Punkte hinzuweisen, die uns Selbstvertrauen geben sollen", sagt Schmidt zur Vorbereitung auf die Bayern.

Man fahre nicht einfach nach München, um zu schauen, was passiert, vielmehr gehe es darum, "eine Idee zu haben, was Disziplin und Begeisterung betrifft und das dann auch umzusetzen", sagt der FCH-Trainer. "Wir müssen in München das Unmögliche probieren, um das Mögliche zu erreichen." Der Haken: Man wisse noch nicht, was das Mögliche letztlich sein könne.

Pokalspiel in München bei den Fans im Hinterkopf: "Es zählt die Aktualität"

Jetzt ist es noch nicht lange her, dass die Bayern völlig überraschend beim Drittligisten Saarbrücken ausgeschieden sind. An einer ähnlichen Überraschung war Schmidt selbst beteiligt, stand er doch in der Mannschaft des TSV Vestenbergsgreuth, die vor fast genau 30 Jahren die Münchner mit 1:0 aus dem Pokal schmiss. "Da erinnere ich mich gerne dran. Das war ein Pokalmoment, ähnlich wie in Saarbücken, den man nicht vergisst, etwas Besonderes", sagt Schmidt grinsend.

Er wisse auch, dass das 4:5 im DFB-Pokal seines FCH bei den Bayern im April 2019 nach wie vor in den Köpfen der Fans herumgeistere. "Damit langweile ich aber nicht mehr meine Mannschaft. Es zählt die Aktualität." Die Spieler, die aktuell da seien, wollten außerdem keine alten Geschichten hören, womit er übrigens einen weiteren Bericht widerlegte, der unter der Woche kursierte. Die Pokalpartie wurde unter der Woche nicht mehr aufgewärmt.

Diesmal ist Schmidt garantiert kein Bayern-Fan

Schmidt, in Giengen an der Brenz aufgewachsen, rund zehn Kilometer entfernt von Heidenheim, habe in der Kindheit häufig "zwischen den Garagen Bayern gegen VfB gespielt. Ich war immer im Bayern-Lager, war der Jüngste und musste deswegen immer ins Tor. Auch mein erster Besuch im Olympiastadion damals war etwas ganz Besonderes", leugnet Schmidt seine jugendliche Bayern-Affinität keinesfalls.

"Dass wir nun, und ich als Trainer, in München in der Allianz-Arena um Punkte spielen dürfen, das ist unglaublich", sagt er. Das sei aber die Realität, die man mittlerweile kennen sollte und es werde sich am Samstag schließlich niemand mehr verwundert die Augen reiben, warum auf der Gegenseite der Münchner die Heidenheimer antreten.