Schmidt: "Für mich war das die beste Auswärtsleistung des Kalenderjahres"

Mit einem Sieg hat sich der 1. FC Heidenheim in die Winterpause verabschiedet. Trainer Frank Schmidt lobte sein Team, auch weil es sich vom Gegentor nicht beirren ließ.

Guter Jahresabschluss: Heidenheims Coach Frank Schmidt beim 2:1-Sieg in Paderborn. imago images/Ulrich Hufnagel

Der Heidenheimer Sieg gegen Paderborn war der letzte im Jahr 2021 - und der erste überhaupt gegen die Ostwestfalen. Punktgleich waren beide Mannschaften vor dem direkten Duell gewesen, entsprechend schwer taten sich die Gäste aus Heidenheim, die aber über weite Strecken das gefährlichere Team waren.

"Ich habe ein gutes Spiel und einen absolut verdienten Sieg meiner Mannschaft gesehen", sagte Heidenheims Trainer Schmidt nach der Partie. "Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit von unserem Sechzehner weghalten können und die gefährliche Paderborner Tiefe gut verteidigt." Aggressivität und Laufstärke attestierte der Coach seinen Spielern, die durch Mainka in Führung gingen, kurz darauf den Ausgleich kassierten und in der Schlussphase durch Kleindiensts Treffer als Sieger vom Platz schritten.

"Auch heute haben wir eine sehr gute Reaktion gezeigt", sagte Schmidt zur Situation nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Paderborner. "Wir waren sehr gut im Spiel und man hat uns angemerkt, dass wir gewinnen wollten."

Mainka will "durchschnaufen" und richtet den Blick direkt auf Ingolstadt

"Bis zum Schluss verteidigt" habe seine Mannschaft, sodass Schmidt zum großen Lob ausholte: "Für mich war das sogar die beste Auswärtsleistung des Kalenderjahres."

Schmidts Kapitän freute sich über die 30 Punkte zu Weihnachten: "Da kann man jetzt erst mal durschnaufen und zufrieden sein. Es sind jetzt ungefähr eineinhalb Wochen, in denen wir runterfahren können", so Patrick Mainka. "Dann liegt der Fokus wieder auf dem nächsten Heimspiel gegen Ingolstadt." Gegen das Tabellenschlusslicht spielen die Heidenheimer im ersten Punktspiel nach der Winterpause am 16. Januar (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).