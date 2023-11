Schmidt freut sich über sensationelle Ecken und das "Heimgesicht"

Insbesondere die Standardsituationen des 1. FC Heidenheim waren es, gegen die der VfB Stuttgart am Sonntagabend kein Mittel fand. Die Ostalbstädter selbst waren nach dem 2:0-Erfolg natürlich umso erleichterter.

"Ich bin sehr zufrieden", meinte Frank Schmidt nach dem Spiel bei "DAZN" lächelnd. "Wir haben die richtigen Mittel gewählt, viele Chancen gehabt und hätten schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen", spielte der FCH-Coach auf mehrere gute Gelegenheiten schon vor der Pause an - insbesondere nach Standardstituationen.

Immer wieder war es Jan-Niklas Beste, der Standardschütze der Heidenheimer, der mit seinen mit Effet getretenen Hereingaben für Konfusion in der Abwehr der Stuttgarter sorgte. "Eine Sensation, fast jeder Ball kommt auf den Punkt", nannte sein Coach Bestes Flanken. "Wir haben daraus eigentlich sogar viel zu wenig gemacht. Das 1:0 war dann der Brustlöser. Sich so viele Ecken herauszuarbeiten, muss man auch mental erst einmal schaffen. Wir haben heute unser Heimgesicht gezeigt, dass wir uns gegen jeden Gegner etwas trauen", freute sich der 49-Jährige.

Schöppners "Brustlöser" beim Startelfdebüt

Jan Schöppner, den der von Schmidt angesprochene "Brustlöser" gelungen war, durfte gleich aus mehreren Gründen feiern: "So stellt man sich sein Startelfdebüt vor", meinte der Mittelfeldspieler, der bei seinem ersten Bundesliga-Spiel von Anfang an auch gleich noch sein erstes Bundesliga-Tor erzielt hatte.

Auch Schöppner hatte derweil großes Lob für Beste übrig: "Ein Kompliment an meinen Teamkollegen, er schlägt brandgefährliche Standards. Den ersten konnte ich nicht ganz drücken", spielte der 24-Jährige auf seinen Lattentreffer bereits in der ersten Hälfte an. Beim Treffer habe er "dann ein bisschen Glück gehabt, weil ich glaube ich noch ein bisschen mit der Schulter dran war. Aber das war mir dann auch egal am Ende".

Beste: "Die Standards sind mein Job"

Der hochgelobte Beste selbst zeigte sich vor allem froh darüber, dass "endlich einmal drei Punkte auf dem Schlossberg geblieben sind. Wir wollten nach zwei Katastrophenspielen ein anderes Gesicht zeigen". Seine eigene Rolle spielte der ehemalige Bremer herunter: "Natürlich hatten wie heute ein paar Ecken, da freut man sich immer drauf. Wir haben zweimal die Latte getroffen, Nübel hält zweimal super, aber es war klar, dass irgendwann einer reinfällt. Die Standards sind mein Job - und die Jungs in der Mitte verwerten."

Ob der FCH auch in der kommenden Woche, wenn es am Samstag (15.30 Uhr) in München gegen den FC Bayern geht, derartig gefährlich bei Standards werde? "Man kann im Moment immer wieder hören, was sie alles schlecht machen", spielte Schmidt auf die jüngsten Verbalscharmützel zwischen FCB-Coach Thomas Tuchel und einigen TV-Experten an. "Aber man sieht auch, wie viele Spiele sie gewinnen, welche Qualität sie haben. Wir müssen die bestmögliche Version von uns selbst sein. Dann schauen wir mal."