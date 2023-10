Schmidt: "Es wird eine brutale Saison für uns"

Der Aufsteiger 1. FC Heidenheim ist in der Bundesliga angekommen, doch die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt kämpft vor allem mit einer Auswärts-Problematik.

34 Punkte wurden in der vergangenen Saison für den Klassenerhalt benötigt, 33 führten in die Relegation. Insofern geht die Rechnung bislang auf, die Heidenheims Trainer Frank Schmidt aufstellt. "Wir denken in Etappen und haben erst sieben von 34 hinter uns, und solange wir gleichviel Punkte haben wie Etappen, sind wir auf einem guten Weg", erklärt der 49-Jährige, der mit dem FCH im Schnitt einen Zähler pro Spieltag holte und derzeit fünf vor den Abstiegsplätzen rangiert, "aber wir wissen, es wird eine brutale Saison für uns, in der wir immer im Grenzbereich sein müssen, um etwas zu holen."

Auswärts im Kopf noch nicht schnell genug

Nach wie vor sieht er seine Aufsteiger in der Gewöhnungsphase, schließlich ist nicht nur der Verein, sondern sind auch die meisten Spieler zum ersten Mal in der Bundesliga gefordert. "Die Handlungsschnelligkeit, das Erahnen bei zweiten Bällen, da sind wir noch etwas hinten dran", erkennt Schmidt, "da tun wir uns vor allem auswärts schwer."

Immerhin waren zuletzt in Frankfurt im vierten Versuch schon Fortschritte zu erkennen, denn in den ersten drei Auswärtspartien geriet der FCH jeweils schon nach nur wenigen Minuten in Rückstand und auf die Verliererstraße, nur beim 2:2 in Dortmund konnten die Heidenheimer den zu nachlässigen Favoriten noch gefährden.

Wir haben mit zwei Stürmern gespielt und verstecken uns nicht. Frank Schmidt

Bei der Eintracht waren die Gäste gleich und auch länger als sonst gut im Spiel. "Wir haben es diesmal schon viel besser gemacht und uns etwa zugetraut, hoch zu verteidigen und vorne anzulaufen", registrierte Schmidt, "wir haben auch mit zwei Stürmern gespielt und verstecken uns nicht. Es gab die Chance, mit etwas mehr Ruhe und Kontrolle, das Tor zu machen."

Dennoch sah sich Heidenheim mit zunehmender Spieldauer auch zunehmendem Frankfurter Druck ausgeliefert, der schließlich zwangsläufig zu Chancen und Gegentoren führte. Auch wenn die Gastgeber einen Elfmeter noch verballerten, nahmen die Dinge dennoch ihren Lauf. Es ist eben nach wie vor noch ein deutlicher Unterschied zu erkennen zwischen den Auswärts-Auftritten und den Heimspielen, in denen die Heidenheimer viel selbstbewusster auftreten, ohne Scheu und mit Überzeugung. Das fehlt auswärts - noch.

Schmidt erhofft sich bald "noch bessere Entscheidungen"

"Man muss auch schauen, wo wir gespielt haben: In Wolfsburg, in Dortmund, in Leverkusen, in Frankfurt. Als Aufsteiger zum ersten Mal in der Bundesliga, die meisten ohne Erfahrung", ordnet Schmidt ein "wir sollten nicht so vermessen sein, dass wir uns so schnell entwickeln, um schon mit Frankfurt auf Augenhöhe zu sein und sie herzuspielen. Wir müssen uns alles hart verdienen", betont Schmidt, "auswärts müssen wir uns entwickeln, aber ein Kopfthema ist das noch lange nicht. Aber wir müssen adaptieren und lernen, was Bundesliga bedeutet, unter Raum- und Zeitdruck noch bessere Entscheidungen zu treffen."

Auswärts geht es eher um Bonuspunkte. "Am Ende werden wir den Löwenanteil zu Hause holen müssen. Jetzt geht es zu Hause weiter, da wollen wir die nächste Etappe gewinnen", versichert der FCH-Coach, dann ist der ins Schlingern geratene FC Augsburg am Schlossberg zu Gast, der erste Auftritt des FCA nach dem Trainerwechsel, das dürfte die Angelegenheit nicht eben leichter machen für die Heidenheimer, die alle drei Partien vor eigenem Publikum hätten gewinnen müssen.

Nur gegen Hoffenheim (2:3) ging nach einer 2:0-Führung und weiterer dicken Torchancen der Faden und noch das Spiel verloren. Dagegen wurden gegen Bremen (4:2) und Union Berlin (1:0) sechs Punkte eingefahren. "Der Weg stimmt, wir gewinnen ab und zu eine Etappe, wenn uns das gelingt bis zum Schluss, werden wir auch unser Saisonziel erreichen und auf einem guten Platz durchs Ziel gehen", prognostiziert Schmidt.