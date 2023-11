Schmidt: "Es muss sich niemand Sorgen um uns machen"

Wettbewerbsübergreifend vier Pleiten in Folge, das kennt man beim FCH fast nicht mehr. Frank Schmidt entschuldigte sich jüngst für die "Nicht-Leistung" seiner Mannschaft nach dem über weite Strecken trostlosen Pokal-Auftritt in Mönchengladbach. Ausgerechnet jetzt geht es ins Württemberg-Duell gegen den VfB Stuttgart.

Vermutlich ohne den erkrankten Marnon Busch wird es in eine Partie gehen, die den Großteil Baden-Württembergs elektrisieren dürfte. Nicht nur dieses Duell verpassen wird indes Thomas Keller, der sich einen Kreuzbandriss zuzog und erst im kommenden Jahr ins Training zurückkehren dürfte. Bitter für den jungen Defensivmann, der in dieser Saison zu zwei Kurzeinsätzen gekommen war.

Von seiner deutlichen Kritik nach der Pokalpartie in Gladbach wich Schmidt auch drei Tage später nicht ab. "Nach den ersten beiden Gegentoren haben wir uns vermutlich selbst bemitleidet, das ist nicht unsere DNA. Die Körpersprache hat mir nicht gefallen. Das sind Dinge, die wir ändern müssen", so Heidenheims Trainer.

Das Selbstvertrauen sei aktuell, nach vier Niederlagen in Serie, nicht das größte. Man habe mit diesem 1:3 im Pokalspiel allerdings abgeschlossen. Zwar schenke man niemals ein Spiel her, so Schmidt, aber "spätestens in der Halbzeit ging der Blick bereits Richtung Sonntag, das Spiel gegen den VfB", sagt der 49-Jährige.

Mit fußballerischem Rezept kommt der FCH nicht weit

Nur auf ein "fußballerisches Rezept" werde man sich nicht verlassen, "denn da ist der VfB besser", gibt Schmidt unumwunden zu. Stattdessen sollten die Heidenheimer "unseren Fußball spielen". In allen Statistiken seien die Stuttgarter besser, "bis auf zwei. Das ist das Flügelspiel, da haben wir mehr zu bieten. Dazu kommt das Läuferische, was wir in ein Spiel investieren. Das sind unsere Stärken, die müssen wir einbringen", fährt Schmidt fort.

Doch nicht nur das Fehlen dieser beiden Werte hat der FCH-Trainer für die Negativserie ausgemacht. Abermals führt er das Defensivverhalten an, sowohl individuell als auch gruppentaktisch. Verbesserungspotenzial gibt es somit allerhand in Heidenheim.

Wenn man das alles in den Griff bekomme, habe man auch eine Chance gegen den Tabellendritten, ist sich Heidenheims Übungsleiter sicher. Duelle gegen den VfB hatte es in den vergangenen Jahren, in der 2. Liga, schon häufiger gegeben. "Das hat schon Spaß gemacht", freut sich auch Schmidt auf dieses Duell, dass es in der Bundesliga bislang noch nicht gegeben hat.

"Es ist ein besonderes Spiel, keine Frage. Mit viel Emotionen, mit viel Stimmung - am besten mit der besseren Stimmung nach dem Spiel für uns." Die Entwicklung, die der VfB unter Sebastian Hoeneß genommen habe, ist auch den Verantwortlichen an der Brenz nicht verborgen geblieben, "das ist aber genau die Herausforderung, die wir brauchen", so Schmidt.

Ein Mix aus Draufhauen und Mitleid

Er bekomme mittlerweile mit, dass die ersten "draufhauen" würden auf den FCH, wieder andere beginnen, den FCH zu bemitleiden. "Es muss sich niemand Sorgen um uns machen. Eine unserer Stärken ist die, dass wir solche Situationen auch gerne haben. Das sind Herausforderungen, die Spaß machen", sagt Schmidt.

Hier müssten nun alle miteinander anpacken "und zeigen, dass das zuletzt nicht unser Gesicht gewesen ist", betont der 49-Jährige, der vorneweg gehen werde. Als nächstes gegen den VfB Stuttgart, ein Duell, auf das nicht nur ein ganzes Bundesland schauen wird.