Schmidt: "Es gilt in den Schlüsselmomenten voll da zu sein"

Dynamo Dresden rutschte zuletzt in eine Ergebniskrise, nun wartet eine richtungsweisende Partie auf die Sachsen. Mit Unterstützung der Fans soll der Bock endlich umgestoßen werden.

Sechs der sieben jüngsten Ligaspiele bei nur einem Sieg verloren, dazu das Aus im DFB-Pokal (2:3 n.V. gegen St. Pauli) unter der Woche: Es läuft nicht richtig rund bei Dynamo Dresden. Nach dem tollen Saisonstart ist der Aufsteiger mittlerweile mit 13 Punkten bis auf Platz zwölf abgerutscht, nur noch vier Zähler beträgt der Abstand auf Rang 16. Diesen belegt ausgerechnet der SV Sandhausen, der am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) seine Aufwartung bei der SGD macht.

Appell an die Fans - Schmidt: "Werden morgen voll angreifen"

Gegen den SVS wollen die Sachsen endlich den Bock umstoßen und die Durststrecke beenden - dabei setzen die Verantwortlichen auch auf die Unterstützung der Fans: "Wir sind Aufsteiger, wir haben eine junge Mannschaft und wir befinden uns in einem Entwicklungsprozess", sagte Ralf Becker. "Daher brauchen wir die volle Unterstützung in dieser Phase der Saison umso mehr", richtete Dynamos Sportgeschäftsführer auf der Klub-Website einen Appell an die Anhänger. "Jetzt zeigt sich, wie stark und belastbar unser Zusammenhalt tatsächlich ist." In dasselbe Kerbholz hieb auch Coach Alexander Schmidt: "Nur mit ihnen zusammen werden wir die Wende schaffen.“

Dabei will Schmidt die Mehrbelastung durch den DFB-Pokal nicht als Ausrede gelten lassen: "Die Jungs sind ordentlich erholt. Dementsprechend werden wir morgen voll angreifen“, sagte der 53-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag. In vielen Spielen der jüngeren Vergangenheit, so Schmidt, haben lediglich Kleinigkeiten zu einem Erfolgserlebnis gefehlt: "Zuletzt haben wir ordentlich gespielt, uns aber leider nicht belohnt", sagte er. Diese Kleinigkeiten müsse sein Team gegen Sandhausen besser lösen: "Es gilt in den Schlüsselsituationen voll da zu sein und die Dinge besser zu machen."

Langzeitverletzte fehlen weiterhin - Weihrauch vor Comeback?

Dabei fehlen Schmidt weiterhin einige Akteure: Die Langzeitverletzten Panagiotis Vlachodimos, Tim Knipping und Patrick Wiegers (alle Kreuzbandriss) befinden sich ebenso noch in der Reha wie Brandon Borrello (Mittelfußbruch) und Max Kulke (Außenbandriss im Sprunggelenk). Immerhin besteht Hoffnung, dass Patrick Weihrauch nach einem knappen Jahr Verletzungspause wieder eine Option sein könnte. Der 27-jährige Mittelfeldspieler stand zuletzt am 19. Dezember 2020 auf dem Platz und fiel anschließend wegen zweier Operationen am rechten Sprunggelenk aus.