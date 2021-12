Schmidt: "Ein Tag zum Vergessen"

Schlimmer hätte der Jahresabschluss für Dynamo Dresden nicht aussehen können. Selten klafften Anspruch und Realität in dieser Saison so weit auseinander wie beim 0:3 in Ingolstadt.

Der abgeschlagene Tabellenletzte FC Ingolstadt hatte gerade einmal einen einzigen Sieg in der Hinrunde eingefahren. Mit der guten Erinnerung an den 3:0-Sieg zum Saisonauftakt gegen die Oberbayern war Dynamo Dresden gen Süden gereist. Mit einem Dreier in Ingolstadt wollten sich die Sachsen nach einer turbulenten ersten Saisonhälfte quasi selbst beschenken. Pünktlich zum Jahresabschluss hätten die Dresdner dann satte 25 Zähler auf dem Punktekonto gehabt. Nach der so deutlichen wie verdienten 0:3-Niederlage gegen den Tabellenletzten ist die Vorweihnachtsstimmung aber stark getrübt.

Löchrige Defensive, planlose Offensive

"Es war ein Tag zum Vergessen", ärgerte sich Dresdens Chefcoach Alexander Schmidt. Das trifft es bestens. Selten klafften Anspruch und Realität in dieser Saison so weit auseinander. Nach Wochen der Stabilisierung war die Defensivreihe löchrig, verlor fast alle entscheidenden Luftduelle. Das Offensivspiel wirkte planlos und zerfahren. Im Prinzip schlug der Mitaufsteiger die SGD mit den eigenen Waffen. "Sie waren hungrig und griffig in den Zweikämpfen", so Schmidt, "das habe ich bei meinen Jungs vermisst."

Statt acht Punkten Vorsprung auf den SV Sandhausen, der mit 17 Punkten auf dem Relegationsrang liegt, sind es nur deren fünf.

Der Matchplan war früh über den Haufen geworfen. Bereits in der ersten Minute geriert Dynamo durch Nico Antonitsch in Rückstand, in der 17. Minute lag Dresden durch Kevin Ehlers' Eigentor schon 0:2 zurück.

Bis auf ein, zwei Ausnahmen erreichte kein Spieler im Schmidt-Team auch nur annähernd Normalform.

Umstellung raubte jedweden Spielwitz

Auch der Trainer muss sich eine Mitschuld am desaströsen Auftreten nachsagen lassen. Im Vergleich zu den erfolgreichen Vorwochen (drei Siege aus vier Partien) passte der 53-Jährige seine Formation an. Statt mit einer Viererkette ließ Schmidt mit einer Dreierkette spielen. Der Gedanke, sich an der Physis des Gegners zu orientieren, leuchtet zwar ein, raubte schlussendlich aber jedweden Spielwitz und somit die eigene Schlagkraft.

"Ich brauche jetzt erstmal ein, zwei Tage, bis ich sowas verdaue. Das nervt total", so Schmidt. "Ich kann nur versprechen, dass wir hart arbeiten und wieder zurückkommen werden."

Winter-Verstärkungen?

Ob personell nachgerüstet wird, liegt auch daran, ob es Dynamo gelingt, die beiden Angreifer Pascal Sohm (30) und Philipp Hosiner (32) auf dem Wintertransfermarkt abzugeben.

Nach den beiden Testspielen gegen den SC Freital (5. Januar) und den FC Erzgebirge Aue (8. Januar) geht es am Freitag, 14. Januar, in der Liga gegen den Hamburger SV weiter. Ein zweifellos anderes Kaliber als der FC Ingolstadt.